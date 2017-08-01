Бывший рабочий ритуального агентства обокрал прихожанку храма в Нижнем Тагиле

Молодая женщина оставила свою сумку на скамейке, чтобы поставить свечки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в ограблении прихожанки храма.

В конце июля в полицию обратилась 27-летняя тагильчанка, которая рассказала, что у нее украли телефон стоимостью шесть тысяч рублей, когда она была в церкви на улице Лесной. Женщина оставила свою сумку возле входа в храм, чтобы поставить свечки, а когда вернулась, обнаружила, что телефона нет.

Полицейские опросили почти всех, кто был в тот день в храме. Под подозрение попал бывший рабочий ритуального агентства, которое находится неподалеку. В отделении полиции мужчина не стал скрывать, что он украл телефон и затем продал его.