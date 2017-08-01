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Центр Екатеринбурга заволокло дымом из-за пожара на Володарского

Центр Екатеринбурга заволокло дымом из-за пожара на Володарского
16+
Фото: Алексей Снегирев, "Инцидент/Екатеринбург"
На месте ЧП работают шесть единиц техники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В центре Екатеринбурга в районе "Дома книги" все заволокло черным дымом. Как сообщили в областном МЧС, пожар произошел в начале седьмого вечера в заброшенном здании на Володарского.
 
На месте ЧП работают шесть единиц техники.
 

– Пожарные ликвидируют возгорание в 2-этажном неиспользуемом здании на Володарского, 7а. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров, горят кровля и второй этаж дома. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. По предварительным данным, в ЧП никто не пострадал, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: "Инцидент/Вконтакте"

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Марина Подкорытова, 02.08.2017, 19:03
Тэги: Происшествия, Фото, Пожар
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