Центр Екатеринбурга заволокло дымом из-за пожара на Володарского

На месте ЧП работают шесть единиц техники.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017
В центре Екатеринбурга в районе "Дома книги" все заволокло черным дымом. Как сообщили в областном МЧС, пожар произошел в начале седьмого вечера в заброшенном здании на Володарского.
На месте ЧП работают шесть единиц техники.
– Пожарные ликвидируют возгорание в 2-этажном неиспользуемом здании на Володарского, 7а. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров, горят кровля и второй этаж дома. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. По предварительным данным, в ЧП никто не пострадал, – уточнили в пресс-службе ведомства.
Фото: "Инцидент/Вконтакте"