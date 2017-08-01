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В Екатеринбурге пытались ограбить «СКБ-банк»

В Екатеринбурге пытались ограбить "СКБ-банк"
16+
Фото: vk.com/skb_bank
Молодой человек ворвался в отделение в черной маске.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Екатеринбурге на улице Крауля молодой человек пытался ограбить офис "СКБ-банка". 
 
По словам очевидцев, парень в черной маске ворвался в отделение банка около семи часов вечера и распылил в помещении газ. Однако ограбить банк молодому человеку не удалось - распылив газ, он убежал, сообщает Е1.ru. Возможно, совершить задуманное ему помешали охранники ЧОПа, которые работали в отделении. Один из них, как сообщают очевидцы, выбежал на улицу, так как ему стало плохо из-за газа. 
  • В городском управлении МВД НАШЕЙ сообщили, что подробности инцидента будут позже. Обстоятельства попытки ограбления устанавливаются.

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Маша Шмурыгина, 02.08.2017, 09:21
Тэги: Происшествия
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