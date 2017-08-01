В Екатеринбурге пытались ограбить «СКБ-банк»

Молодой человек ворвался в отделение в черной маске.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Екатеринбурге на улице Крауля молодой человек пытался ограбить офис "СКБ-банка".

По словам очевидцев, парень в черной маске ворвался в отделение банка около семи часов вечера и распылил в помещении газ. Однако ограбить банк молодому человеку не удалось - распылив газ, он убежал, сообщает Е1.ru. Возможно, совершить задуманное ему помешали охранники ЧОПа, которые работали в отделении. Один из них, как сообщают очевидцы, выбежал на улицу, так как ему стало плохо из-за газа.