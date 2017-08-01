В Екатеринбурге пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Пострадавшую госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Екатеринбурге в ночь на 2 августа сгорела квартира на улице Новгородцевой.

Пожар в девятиэтажке начался около трех часов ночи. К прибытию пожарных огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В горящей квартире спасатели обнаружили пострадавшую женщину, надели на нее маску дыхательного аппарата и эвакуировали на улицу, где передали врачам, сообщили в областном управлении МЧС.

На месте ЧП работали 19 пожарных и семь спецмашин. Открытое горение удалось ликвидировать в четвертом часу утра, полностью пожар потушили лишь в шестом часу.