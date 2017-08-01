В Екатеринбурге водитель маршрутки высадил молодую мать с ребенком прямо на ходу: возбуждено уголовное дело

ЧП произошло вечером на Заводской, когда женщина с коляской выходила из автобуса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Екатеринбурге пассажиры пожаловались на водителя маршрутки, который вечером 1 августа чуть ли не на ходу высадил молодую маму с коляской и ребенком из автобуса. О ЧП в своем Facebook сообщил Лев Истомин, который и стал очевидцем.

– Ехал я на 64-й маршрутке из центра на ВИЗ. На задней площадке стояла молодая женщина с коляской. И вот на остановке "Заводская" она, предупредив кондуктора, стала выходить, проход узкий – и за минуту не выпрыгнешь. Водитель прямо во время этого действа начал медленное уверенное движение, не закрывая дверь. Тут пассажиры стали громко кричать и возмущаться. И водитель втопил по полной. Мама вместе с коляской просто вылетела на улицу по инерции. Пассажиры наорали на водителя, обматерив его. Он в ответ просто закрыл дверь и громко начал материться в ответ, – рассказал Лев.

Мужчина отметил, что планирует написать жалобу в транспортный комитет мэрии и транспортную компанию.

В инциденте, который произошел около 18 часов, участвовал водитель маршрута 64 автобуса с госномером 012. Водитель был славянской внешности, по словам очевидца.

– Таким идиотам, ставящим под колесо жизнь и здоровье пассажиров, не место на дорогах. Таких рептилий надо в зоопарках за деньги показывать, – прокомментировал ситуацию пассажир.

Как "Нашей Газете" рассказал директор компании-перевозчика "Форт-Транс" Михаил Ивукин, он был не в курсе происшествия, только узнал о нем от диспетчера.

– Будем разбираться, проведем внутреннее расследование. У водителя должен стоять видеорегистратор, просмотрим записи. Такое недопустимо, обязательно найдем водителя, очевидцев, чтобы точно выяснить, что там произошло, — уточнил директор.

В полиции Екатеринбурга рассказали, что пока к ним никто не обращался, но будет организована проверка информации, если факт подтвердится и будут обнаружены нарушения ПДД данным водителем, то они примут соответствующие меры.

По материалам, опубликованным в СМИ, следователи уже возбудили уголовное дело.