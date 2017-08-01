В Екатеринбурге водитель маршрутки высадил молодую мать с ребенком прямо на ходу: возбуждено уголовное дело

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017
– Ехал я на 64-й маршрутке из центра на ВИЗ. На задней площадке стояла молодая женщина с коляской. И вот на остановке "Заводская" она, предупредив кондуктора, стала выходить, проход узкий – и за минуту не выпрыгнешь. Водитель прямо во время этого действа начал медленное уверенное движение, не закрывая дверь. Тут пассажиры стали громко кричать и возмущаться. И водитель втопил по полной. Мама вместе с коляской просто вылетела на улицу по инерции. Пассажиры наорали на водителя, обматерив его. Он в ответ просто закрыл дверь и громко начал материться в ответ, – рассказал Лев.
– Таким идиотам, ставящим под колесо жизнь и здоровье пассажиров, не место на дорогах. Таких рептилий надо в зоопарках за деньги показывать, – прокомментировал ситуацию пассажир.
– Будем разбираться, проведем внутреннее расследование. У водителя должен стоять видеорегистратор, просмотрим записи. Такое недопустимо, обязательно найдем водителя, очевидцев, чтобы точно выяснить, что там произошло, — уточнил директор.
– Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, следственным отделом по Верх-Исетскому району возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств инцидента. Следователи ищут водителя, пострадавшую женщину и очевидцев ЧП. Также будут допрашиваться представители транспортной компании, будет изучена документация об оказании услуг данным водителем по перевозке граждан, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.