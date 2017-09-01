На Компрессорном полиция задержала пьяного стрелка, который палил прямо на улице

На месте нашли гильзы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017
На Компрессорном местный житель 1 сентября устроил стрельбу прямо на улице. Когда его задержала полиция, оказалось, мужчина был сильно пьян. Ему грозит уголовное дело, уточнили в ГУ МВД по Екатеринбургу.
1 сентября в 22.40 в отдел полиции № 6 поступило сообщение о выстрелах в ночи.
– На Компрессорном около Белоярской была стрельба на улице. Туда выехала группа немедленного реагирования, которая задержала 30-летнего местного жителя, сильно пьяного. У мужчины забрали предмет, похожий на автомат Калашникова, приспособленный для стрельбы холостыми патронами. На месте ЧП нашли гильзы, – сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
- Мужчину тут же задержали и отвезли в участок, где он находится до сих пор. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия.
- Пьяному дебоширу грозит уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". В наказание ему могут назначить крупный штраф или исправительные работы.
- Вчера же на Советской из окна дома неизвестный устроил стрельбу.
- ЧП произошло около детсада, пострадал мужчина.
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