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Супругам из Свердловской области грозит пять лет колонии за интернет-мошенничество

Супругам из Свердловской области грозит пять лет колонии за интернет-мошенничество
16+
Фото: архив НАШЕЙ
После того, как люди платили "страховой взнос", их добавляли в "черный список".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Свердловская полиция возбудила уголовные дела в отношении супружеской пары из Алапаевска, которая обвиняется в мошенничестве через социальные сети.

Согласно материалам дела, с апреля по июль 2016 года муж с женой завели в социальной сети страницы с подставными именами и размещали объявления о предоставлении займов до миллиона рублей.

– Чтобы получить "льготный" займ, потенциальным клиентам предлагалось перевести "обязательный страховой взнос" на счет банковской карты, обладателем которой являлся житель Алапаевска. После поступления денег отправитель вносился злоумышленниками в "черный список", – сообщили в пресс-службе МВД Свердловской области.

В ходе расследования было выявлено 18 эпизодов мошенничества, а общий ущерб составил более 50 000 рублей.

  • Уголовные дела заведены по 2 части статьи "Мошенничество".
  • Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Олег Галимов, 02.10.2017, 11:40
Тэги: Суд, Происшествия
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