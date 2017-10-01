В Екатеринбурге две девочки выпали из окна

Одна из школьниц находится в реанимации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В минувшие выходные, в Екатеринбурге две 16-летние школьницы упали с третьего этажа.

Один из инцидентов произошел 1 октября в общежитии СУНЦа УрФУ на улице Данилы Зверева. Школьницу отвезли в 9-ю детскую больницу, сейчас она находится в реанимации.

– Поскольку характер травм оказался серьёзнее, её перевели в другую больницу. Сейчас она находится в реанимации, из тяжёлого состояния тихонько выходит. У неё серьёзная травма спины, – цитирует e1 пресс-службу Горздрава.

В субботу, 30 сенября, при схожих обстоятельствах выпала девочка с балкона 3-го этажа на улице Победы. Она тоже получила травму спины.

– По ее словам, она упала с балкона по неосторожности. У нее упала сумка, она потянулась за ней и потеряла равновесие. Сообщение в полицию поступило от скорой помощи, – рассказали в пресс-группе городской полиции.

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