В Екатеринбурге из окна многоэтажки выбросили мертвого мужчину

На месте происшествия работает Следственный комитет. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017 Утром, 2 октября, в Екатеринбурге из окна дома № 105 по улице Щорса выпал мужчина. По информации очевидцев, его выбросили из окна уже мёртвого, а виновник трагедии признал свою вину, пишет E1. – Следственный отдел по Чкаловскому району проводит доследственную проверку, обстоятельства случившегося выясняются, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Добавим, что недавно в Свердловской области задержали жителя поселка Шамары, который обвиняется в убийстве четверых человек.

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: