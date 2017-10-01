В Екатеринбурге из окна многоэтажки выбросили мертвого мужчину

На месте происшествия работает Следственный комитет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017
Утром, 2 октября, в Екатеринбурге из окна дома № 105 по улице Щорса выпал мужчина. По информации очевидцев, его выбросили из окна уже мёртвого, а виновник трагедии признал свою вину, пишет E1.
– Следственный отдел по Чкаловскому району проводит доследственную проверку, обстоятельства случившегося выясняются, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
- Добавим, что недавно в Свердловской области задержали жителя поселка Шамары, который обвиняется в убийстве четверых человек.