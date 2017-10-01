В Нижнем Тагиле на уроке в бассейне погиб мальчик

Сотрудники не смогли его спасти.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В Нижнем Тагиле в понедельник, 2 октября, прямо на занятии в бассейне утонул 12-летний подросток, сообщает местный портал Tagilcity.ru.

ЧП произошло на Вагонке на улице Юности во время занятий плаванием. Как рассказал личный источник портала, во время плавания подростку стало плохо. Сотрудники бассейна пытались спасти мальчика, но им этого не удалось.

По информации от следственного комитета, ребенок находился в бассейне "Уралвагонзавода" и ему было не 12, а всего 7 лет.

– Днем 2 октября в правоохранительные органы Дзержинского района поступило сообщение о гибели 7-летнего мальчика, по предварительным сведениям, утонувшего на тренировке по плаванию. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", – цитирует "Между строк" пресс-службу Следственного комитета.