В Свердловской области вахтовик напал на коллегу с ножом за то, что он не отвечал на звонки

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В Кировграде вынесли приговор 25-летнему жителю Республики Хакасия, который убил своего коллегу, сообщает Следственный комитет Свердловской области.

По данным дела, 18 февраля этого года подсудимый вступил в конфликт со своим коллегой из Красноярского края в общежитии для вахтовиков.

– Поводом для ссоры стало то, что накануне красноярец не отвечал на телефонные звонки, когда ему пытались дозвониться коллеги. В ходе конфликта злоумышленник вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанес им своему оппоненту два ранения в область груди, – сообщает пресс-служба СК Свердловской области.

Очевидцы прекратили драку и вызвали скорою помощь, благодаря которой пострадавшему удалось спасти жизнь.

Суд назначил обвиняемому 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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