Дело поджигателя «Космоса» передали в суд

Прокуратура настаивает на принудительном лечении Дениса Мурашова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Прокуратура Свердловской области передала в суд дело поджигателя ККТ "Космос" Дениса Мурашова. Напомним, что 39-летний уроженец Ирбита въехал в фасад здания на УАЗе, после чего поджег бензобак. После этого произошел взрыв, а Мурашова задержали полицейские спустя несколько часов.

Мурашов был признан невменяемым, и прокурор требует суд отправить поджигателя на принудительное лечение.

– Мужчина страдает хроническим психическим расстройством, представляет особую опасность для себя и окружающих лиц с возможностью причинения существенного вреда, требует постоянного и интенсивного наблюдения, – добавили в пресс-службе прокуратуры.

По одной из версий, Мурашов поджег "Космос" из-за ненависти к фильму Алексея Учителя "Матильда".

По словам родственников, для Мурашова он стал "последней каплей".

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