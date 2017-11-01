Свердловчанка зарезала мужа на глазах у детей

Теперь ей грозит до 15 лет колонии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

В Тавде полиция задержала местную жительницу, которая подозревается в убийстве своего мужа, сообщает пресс-служба областного главка.

Накануне вечером супруги распивали спиртное в своем частном доме. Во время пьяного застолья произошел конфликт, и ранее судимая женщина нанесла собутыльнику несколько ударов ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Все произошло на глазах у двух малолетних детей.

– Она сказала, что была уверена, будто ее супруг «отлежится» и встанет через некоторое время. Лишь спустя 40 минут злоумышленница, осознала, что наделала, и сообщила об этом родственникам, а те уже вызвали медиков, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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