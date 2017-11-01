Свердловские полицейские спасли семью из пожара

Инспекторы помогли погорельцам вовремя покинуть горящий дом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

В Туринске экипаж ДПС спас из пожара семью, чей частный дом загорелся. Инспектора Александр Мингалев и Александр Лапунов заметили столб дыма во время ночного патрулирования улиц и сразу же поехали на место ЧП.

– Инспекторы включили сигнализацию патрульного автомобиля, чтобы привлечь внимание хозяев жилища и соседей. Стражи порядка начали стучать в окна дома, а также открыли ворота, чтобы быстро эвакуировать людей, – рассказали в областном ГИБДД.

В деревянном доме находилась молодая семья. Супруги выбежали на улицу, а полицейские помогли им собраться и вынести ценные вещи, документы и бытовую технику.

Приехавшие сотрудники МЧС смогли отстоять от огня жилой дом.

Полицейские будут награждены почетными грамотами 10 ноября.

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