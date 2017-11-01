В Екатеринбурге отправили за решетку дилера, у которого нашли 30 килограмм наркотиков

Он доставил свертки с запрещенным веществом в Челябинскую область.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор Виталию З., который распространял наркотики. По данным следствия, в 2016 году он вступил в сговор с неустановленным сообщником и должен был забирать наркотики на территории России из "тайников", а после перевозил и расфасовывал их для продажи.

В начале прошлого июля дилер приехал в Екатеринбург, снял квартиру и купил весы. Из первого тайника он извлек около килограмма наркотиков, после чего сделал закладку на Полевском тракте.

– Впоследствии 17 октября Виталий З. опять прибыл в Екатеринбург. После чего, следуя указаниям, забрал из закладок два свертка с наркотиками массой свыше 32,4 кг, которые доставил в арендуемое им жилье в Челябинской области, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В ноябре преступника задержали сотрудники УФСБ, а наркотики были изъяты.

Суд приговорил Виталия З. к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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