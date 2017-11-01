Наверх
В Екатеринбурге отправили за решетку дилера, у которого нашли 30 килограмм наркотиков
10:59, сегодня
Под Екатеринбургом образовалась большая пробка из-за сбитого лося
10:14, сегодня
"Радоваться надо, а я в панике": Минкультуры выделило полтора миллиона "Коляда-театру"
09:55, сегодня
Режиссер Алексей Учитель встретится с жителями Екатеринбурга и представит "Матильду"
09:46, сегодня
ВТБ повысил ставки по сезонному вкладу "Громкая выгода"
Синоптики рассказали, какая будет погода в Екатеринбурге в День народного единства
09:19, сегодня
На аллее в парке Маяковского, которую горожане называют "кладбищем", появится еще один памятник
09:17, сегодня
Свердловчанка зарезала мужа на глазах у детей
08:51, сегодня
В Екатеринбурге пройдет IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
На Урале будут судить экс-депутата из Кушвы, пойманного на взятке с поличным
08:34, сегодня
В России проверят коньяк и шампанское к Новому году
08:21, сегодня
В Свердловской области полицейского задержали за браконьерство
20:46, 01.11.2017
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
Свердловское предприятие загрязняло воздух вредными выбросами
20:10, 01.11.2017
В Екатеринбурге к концу года откроют новый крупный травмпункт
19:21, 01.11.2017
В этом году расходы на зарплаты уральских чиновников превысили 6,5 миллиардов
18:43, 01.11.20171
В Екатеринбурге состоится IV Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
"Нам не платят с июня": свердловские адвокаты рассказали, почему решили бойкотировать суды
18:32, 01.11.2017
В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира, который курил на борту самолета
18:20, 01.11.2017
Екатеринбург посетит президент Чехии Милош Земан
18:02, 01.11.20171
Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США
В парке Маяковского запретили свободно использовать квадрокоптеры
17:45, 01.11.20171
В Свердловской области поймали женщину, которая убила и изуродовала подругу в Нижней Туре
17:03, 01.11.2017
Медведев подписал перечень жизненно важных медицинских препаратов на 2018 год
16:47, 01.11.2017
Двор и дом, в которых хочется жить
В ноябре почти по всей России будет теплее, чем обычно
16:30, 01.11.2017
В Свердловской области 23-летний пассажир "Жигулей" погиб в лобовом ДТП
15:49, 01.11.2017
Избитые в турецком отеле свердловчане добились компенсации от туроператора Anex Tour
15:32, 01.11.2017
Как оплатить задолженность за капремонт по судебному приказу
В екатеринбургском музее представят скафандр, который был в космосе
15:14, 01.11.2017
В Свердловской области утонул рыбак
14:40, 01.11.2017
За один день в Свердловской области сбили пять человек
14:06, 01.11.2017
Казначейство США перенесло акцент наращивания рыночного долга на 1 кв. 2018 года
14:00, 01.11.2017
Режиссер Иван Соснин из Екатеринбурга снял в Сочи клип на песню грузинской группы Mgzavrebi
13:46, 01.11.2017
ФАС: цены на лекарства в России вырастут на 30 %
13:20, 01.11.20172
Облсуд отказался оставлять на свободе тагильских полицейских, обвиняемых в смерти задержанного
13:02, 01.11.2017
"Автомобилист" подписал контракт с канадцем, сыгравшим более 500 матчей в НХЛ
12:59, 01.11.20171
Разборки в Facebook: депутат Госдумы Альшевских отказался выступать перед Гордумой Екатеринбурга
12:42, 01.11.20173
5 ноября в Екатеринбурге определится победитель "народного" чемпионата по World of Tanks
12:33, 01.11.20172
Свердловский облсуд назвал действия уральских адвокатов демаршем и "грубым нарушением прав подозреваемых"
12:26, 01.11.2017
В Турции предложили отменить систему "Все включено" для туристов
12:17, 01.11.2017
Скандальный уральский вуз сохранил лицензию, но не может преподавать
12:17, 01.11.2017
В Екатеринбурге завершили подготовку объектов к ЧМ-2018
11:29, 01.11.2017
Капремонт восстановит дома после стихийных бедствий
11:27, 01.11.2017
Центр ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге может закрыться из-за нехватки денег
11:02, 01.11.2017
В Екатеринбурге до конца ноября закрыли улицу Новаторов
10:44, 01.11.2017
Баскетбольный "Урал" вырвал победу в Москве на последних секундах матча
10:25, 01.11.2017
Екатеринбург ждет последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка
09:41, 01.11.20173
На благоустройство Свердловской области выделят 7,5 миллиардов рублей
09:20, 01.11.20174
Александр Поветкин проведет в Екатеринбурге бой с Кристианом Хаммером
09:00, 01.11.2017
В Екатеринбург привезли дополнительные бесплатные вакцины против гриппа
08:40, 01.11.2017
Лидер "Уральских Пельменей" Андрей Рожков попросил заключенных писать для него сюжеты
08:30, 01.11.2017
Тест: "Что вы знаете про самый страшный праздник года – Хэллоуин"?
21:15, 31.10.20171
Свердловские дольщики будут контролировать статус своего дома на федеральном сайте
21:05, 31.10.2017
Сколько стоит отдых на море в ноябре: рейтинг стран с минимальными ценами
20:30, 31.10.20172
В Арамиле женщина с маленьким ребенком осталась без света и воды
19:47, 31.10.2017
Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешехода
19:31, 31.10.2017
Ледовый городок Нижнего Тагила хотят сделать платным
19:08, 31.10.2017

В Екатеринбурге отправили за решетку дилера, у которого нашли 30 килограмм наркотиков

В Екатеринбурге отправили за решетку дилера, у которого нашли 30 килограмм наркотиков
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Он доставил свертки с запрещенным веществом в Челябинскую область.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор Виталию З., который распространял наркотики. По данным следствия, в 2016 году он вступил в сговор с неустановленным сообщником и должен был забирать наркотики на территории России из "тайников", а после перевозил и расфасовывал их для продажи.

В начале прошлого июля дилер приехал в Екатеринбург, снял квартиру и купил весы. Из первого тайника он извлек около килограмма наркотиков, после чего сделал закладку на Полевском тракте.

– Впоследствии 17 октября Виталий З. опять прибыл в Екатеринбург. После чего, следуя указаниям, забрал из закладок два свертка с наркотиками массой свыше 32,4 кг, которые доставил в арендуемое им жилье в Челябинской области, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В ноябре преступника задержали сотрудники УФСБ, а наркотики были изъяты.

  • Суд приговорил Виталия З. к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Приговор в законную силу не вступил.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 02.11.2017, 10:59
Тэги: Криминал, Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ВУЗ Ловец покемонов Взрыв Новый год Расстрел на Депутатской ИГИЛ Спорт Культура Гололед Бэби-боксы Суд Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Ошибки врачей Смерть Интервью Розыск История успеха Горящие авто Война ритуальных агентств Недвижимость Свердловской области Общественный транспорт Мистика ЧМ-2018 Снос монастыря на Качканаре Отношения В Екатеринбурге -40 градусов Хоккей Мужчины Высокие технологии Дело Пьянкова Самолет Минобороны упал в Якутии Личное Шоу-бизнес Путин Животные Психология Фото ДТП Ту 154 Скандалы Новости Отключение света Уралмаш, Эльмаш 9 мая Здоровье Производство Транспортная реформа ЖКХ Горячее Слухи Дороги Искусство Грипп в Екатеринбурге Храм святой Екатерины Медицина Расстрел Новости дня Экономика Авто Статистика Мировые новости Развлечения ГИБДД Сибирская язва Позитив Крушение самолета под Ростовом Студенты Репортаж Дети Интернет Убийство в Рахмангулово Женщины Криминал ЖКХ Свердловской области Эксклюзив Опрос Музыка Военный репортаж Пусть говорят Катастрофа Кризис и санкции Убийство Ирины Вахрушевой Афиша Секс Футбол Скорая помощь Происшествия Рецензия Екатеринбуржцы в разных странах Новости России Тест Мотоциклы Скандал с Новиковым Знаменитости Семья Баскетбол Конкурсы Рейтинг Хэллоуин-2015 Еда Расписание Отдых Корь Образование Жизнь в городе Необычное Голодовка в колонии История Екатеринбурга ЗАГС Погода Выставки Мультимедиа Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Истории 9 мая Транспорт Ельцин-центр МЧС Кто заработал Биатлон Приостановка полетов в Египет Политика Финансы Строительство Взятки Парковки Приговор Лошагину Экономия Школа Бизнес Деньги Недвижимость Волейбол Дом-2 Обрушение крыши на Калинина Лайфхак Дорожные воины Доска позора Растения Самолет СМИ Красота Видео Коллекторы Грипп Пожар Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов В Египте разбился самолет с российскими туристами Мода Религия Туризм

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru