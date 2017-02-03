В Нижнем Тагиле отчим и мать в течение нескольких лет насиловали несовершеннолетнюю дочь

В правоохранительных органах комментариев не дают.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017
В Дзержинском районе Нижнего Тагила получил огласку страшный случай насилия в семье, о чем 3 февраля сообщил АН «Между строк» свой источник в правоохранительных органах.
По информации источника агентства, насилие над несовершеннолетней девочкой исходило от ее родителей.
— Случай мерзопакостный. Мать и отчим склоняли дочь к действиям сексуального характера. Во время сексуальных утех мужа мать держала девочку, — рассказал собеседник агентства.
По данным АН «Между строк», факт насилия открыл дедушка девочки, которого родственники посадили в тюрьму из-за квартиры.
- В Дзержинском следственном отделе Нижнего Тагила косвенно подтвердили информацию о выявлении случая насильственных действий сексуального характера.
- В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области не опровергли данную информацию, но от комментариев пока отказались.
- Источник в правоохранительных органах уточнил, что уже было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
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