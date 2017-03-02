«Ауди» убитой в Екатеринбурге Ларисы Даскал нашли брошенным во дворах

Тело погибшей нашли 28 февраля прохожие.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
В Екатеринбурге жители Железнодорожного района нашли брошенный автомобиль «Ауди» А5, принадлежавший убитой накануне 39-летней бизнес-вумен Ларисе Даскал, пишет сегодня, 3 марта, Ura.ru.
Машина стояла во дворах на улице Бебеля. Элитный госномер 666 с автомобиля был снят. Спереди у «Ауди» был прикручен поддельный номер. Спереди госномеров не было. Тот факт, что найденная машина принадлежала погибшей, изданию подтвердили в полиции.
- Тело женщины с ножевыми ранениями 28 февраля нашли возле лесного массива прохожие. На следующий день родственники опознали в ней Ларису Даскал, которая пропала незадолго до этого.
- В день убийства Лариса отправилась на машине на встречу к знакомому.