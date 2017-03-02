Инструктор по плаванию, на которого завели дело после гибели мальчика, продолжает работать в первоуральском санатории

Как заявило его руководство, ни степень вины, ни сама вина этого человека еще не доказаны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Инструктор плаванию, на которого завели дело после гибели 12-летнего мальчика, до сих пор продолжает работать в первоуральском санатории «Соколиный камень». Об этом корреспонденту НАШЕЙ сообщил замдиректора санатория Виктор Бондаренко. Кроме того, он рассказал, что руководство санатория активно сотрудничает со следствием.

– Давать какую-то правовую оценку данного происшествия я не имею права ни морального, ни юридического, – сразу же . – Со всеми вопросами по поводу случившегося следует обращаться в Следственный комитет, с которым активно сотрудничает и руководство нашей организации, и работники. Все данные и люди по повесткам приходят туда в срок. С нашей стороны для следствия полностью все открыто, все документы предоставлены. Руководство само заинтересовано, чтобы в правовом порядке как можно быстрее решить данный вопрос.

– А инструктор, на которого завели уголовное дело, продолжает работать в санатории?

– Да, продолжает работать. Потому что предъявить обвинение и доказать вину – это разные вещи.

– То есть вы не согласны, что в случившемся есть его вина?

– Повторю, что я не буду давать правовую оценку, которую должен дать Следственный комитет. И никто не может быть признан виновным иначе, как по решению суда. А мое мнение – это лишь мое мнение, с которым я тоже осторожен. Потому что город маленький, и мое мнение может навредить человеку. Если будет вина организации, тогда, пожалуйста, ребята, рвите нас – будем отвечать. А пока ни степень вины, ни сама вина еще не доказаны.

– А вы связывались с родными мальчика? Оказывали какую–то помощь?

– Да, связывались и оказывали помощь, – ответил Бондаренко, не став уточнять, как именно руководство санатория помогало семье погибшего мальчика.

– А после случившегося какие–то изменения в работе санатория произошли?

– Поверьте, сейчас столько комиссий. Выданы предписания, замечания устраняются.

Напомним, что в Следственном отделе Первоуральска в отношении 49–летего сотрудника санатория завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас там решается вопрос о предъявлении обвинения.

По версии силовиков, днем 28 января, когда в бассейне были посетители, инструктор по плаванию покинул свое рабочее место. Более того, перед этим он не провел с посетителями инструктаж о правилах поведения в бассейне. В итоге утонул 12–летний мальчик, которого вытащил из воды посторонний мужчина. После чего мальчику начали делать искусственное дыхание, но спасти его не удалось.