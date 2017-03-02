Железнодорожники поднимают вагоны с углем, сошедшие с рельсов в Каменске-Уральском

Другие поезда идут в обход через Богданович.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Каменске-Уральском, где сегодня, 3 марта, сошли с рельсов восемь вагонов с углем, специалисты Свердловской железной дороги ведут восстановительные работы, сообщили в пресс-службе МЧС. Содержимое высыпалось только из одного вагона.

Головные вагоны пострадавшего поезда отправили к месту назначения, хвостовые – вывели на станцию Каменск-Уральский. Восемь вагонов, которые сошли с рельсов, остаются на месте аварии. Сейчас рабочие отцепляют накренившийся вагон от состава.