В Екатеринбурге пойдут под суд сотрудники автосервиса, избившие юриста и журналистов телекомпании «Ермак»

Отцу и сыну, работавшим в мастерской, грозит до 6 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Прокуратура Орджоникидзевского района передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников автосервиса, избивших юриста и журналистов телекомпании «Ермак». Отца и сына Бориса и Константина Лущиковых обвиняют в воспрепятствовании журналистской деятельности, краже имущества телекомпании и причинении вреда здоровью.

А началось все с конфликта, разгоревшегося между сотрудниками автосервиса и екатеринбургским адвокатом Иваном Волковым. По словам юриста, за ремонт автомобиля его супруги в автомастерской потребовали в 30 раз больше изначальной стоимости работ и сказали, что не отдадут машину, пока не получат эти деньги. Поэтому забирать машину из автосервиса на улице Шефской Волков отправился вместе с журналистами телекомпании «Ермак».

Но когда Волков и журналисты прибыли на место, между адвокатом и Лущиковыми, старший из которых был заместителем директора, а младший – менеджером по работе с клиентами, произошла драка.

– Сотрудники автосервиса причинили здоровью мужчины вред средней тяжести, – прокомментировали в прокуратуре Свердловской области.

В это время оператор и корреспондент телекомпании снимали происходящее на камеру. Поняв это, Константин Лущиков выбил из рук журналиста микрофон, а затем отец и сын начали вместе вырывать камеру у оператора. Как пояснили в надзорном ведомстве, при этом они били его по рукам и в грудь. А когда они наконец отобрали камеру, то забросили ее в кабинет директора ООО «Констант».

– Телекомпании «Ермак» был причинен ущерб на общую сумму свыше 979 тысяч рублей, – добавили в прокуратуре.