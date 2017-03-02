В Екатеринбурге пойдут под суд сотрудники автосервиса, избившие юриста и журналистов телекомпании «Ермак»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
Прокуратура Орджоникидзевского района передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников автосервиса, избивших юриста и журналистов телекомпании «Ермак». Отца и сына Бориса и Константина Лущиковых обвиняют в воспрепятствовании журналистской деятельности, краже имущества телекомпании и причинении вреда здоровью.
А началось все с конфликта, разгоревшегося между сотрудниками автосервиса и екатеринбургским адвокатом Иваном Волковым. По словам юриста, за ремонт автомобиля его супруги в автомастерской потребовали в 30 раз больше изначальной стоимости работ и сказали, что не отдадут машину, пока не получат эти деньги. Поэтому забирать машину из автосервиса на улице Шефской Волков отправился вместе с журналистами телекомпании «Ермак».
Но когда Волков и журналисты прибыли на место, между адвокатом и Лущиковыми, старший из которых был заместителем директора, а младший – менеджером по работе с клиентами, произошла драка.
– Сотрудники автосервиса причинили здоровью мужчины вред средней тяжести, – прокомментировали в прокуратуре Свердловской области.
В это время оператор и корреспондент телекомпании снимали происходящее на камеру. Поняв это, Константин Лущиков выбил из рук журналиста микрофон, а затем отец и сын начали вместе вырывать камеру у оператора. Как пояснили в надзорном ведомстве, при этом они били его по рукам и в грудь. А когда они наконец отобрали камеру, то забросили ее в кабинет директора ООО «Констант».
– Телекомпании «Ермак» был причинен ущерб на общую сумму свыше 979 тысяч рублей, – добавили в прокуратуре.
- Теперь отцу и сыну грозит до 6 лет.
- Кстати, недавно следователи Ирбита закончили расследование дела о нападении на журналистов «Ермака» работников службы отлова бродячих собак.