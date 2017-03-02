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В Екатеринбурге вновь начался суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым

В Екатеринбурге вновь начался суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым
16+
Фото: скриншот видео с Youtube
НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Кировском районном суде вновь начали рассматривать дело в отношении автора крылатой фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» – екатеринбургского автохама Игоря Новоселова  
 
Напомним, что Игорь Новоселов был объявлен в розыск 15 июля 2015 года после того, как не явился на судебное заседание по делу о нападении на таксиста. Но в конце января этого года парень неожиданно сдался силовикам. Теперь его судят за незаконное проникновение в жилище. Кроме того, в полиции сейчас расследуются еще несколько уголовных дел, которые были возбуждены против грозы Пионерки.

НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания.

15.01. Добрый день. На первое заседание зал, по словам корреспондента НАШЕЙ, забит до отказа.

15.06. Новоселов о чем-то шепотом переговорил с адвокатом

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 03.03.2017, 15:00
Тэги: Криминал, Суд, Происшествия
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