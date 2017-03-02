Бездомный екатеринбуржец грабил прохожих, пугая их своей собакой

Мужчину задержали по горячим следам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Екатеринбурге задержали грабителя, который нападал на горожан, используя свою собаку - мужчина угрожал спустить ее на свою жертву, если та не отдаст ему ценные вещи и деньги, сообщили в УМВД по городу 3 марта.

Одного из екатеринбуржцев мужчина ограбил около пяти часов вечера 1 марта. Вместе со своей собакой он подошел к прохожему около дома № 26 на улице Завокзальной и потребовал отдать ему деньги, золотые украшения, мобильный телефон и куртку. При этом грабитель стал угрожать мужчине, что если тот откажется вполнить требование, то он спустит на него собаку.

Пострадавший отдал грабителю все, что тот требовал, после чего подозреваемый ушел вместе с собакой. Позже ограбленный мужчина заметил патрульную машину полиции и рассказал стражам порядка об ограблении и приметах вора. Полицейские передали сообщение в отдел и отправились на поиски подозреваемого.

Задержать его удалось быстро. Увидев полицейских, мужчина попытался сбежать и выбросить награбленное, но был задержан. Похищенные вещи изъяли и вернули владельцу, а задержанного доставили в отдел полиции.

В отделе полиции выяснилось, что грабитель - 36-летний бездомный, нигде неработающий и ранее судимый. Он объяснил, что совершил ограбление, будучи пьяным. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Полицейские разыскивают возможных жертв грабителя. Сообщить информацию можно по телефонам 11-го отдела полиции +7 (343) 356-42-11 (дежурная часть) или 02.

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