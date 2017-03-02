В Кировграде мать и двое детей отравились угарным газом от водонагревателя

Семья подключила его самовольно, после того как их отключили от газа за долги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В четверг, 2 марта, в одной из квартир, расположенных в Кировграде, семья отравилась угарным газом. Прокуратура организовала проверку, об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе ведомства.

Семья ей трех человек находилась в доме на улице 40 лет Октября, 12. Отравления получили 36-летняя женщина и двое детей – 2 и 13 лет. Сейчас все они находятся в больнице.

По данным пресс-службы ГАЗЭКС, жильцы пострадавшей квартиры самовольно подключали водонагреватель, который ранее у них отключили за долги и нарушение правил пользования еще в декабре 2015 года.

В октябре 2016 года к ним приходили с проверкой, и тогда заглушка в водонагревателе была на месте. В середине февраля этого года водонагреватель тоже был отключен.

После случившегося специалистам ГАЗЭКС удалось выяснить, что жильцы «воровали газ», самовольно подключая водонагреватель. При этом в доме отмечают плохое состояние дымоходов и вентиляционных каналов, что может вызвать отравление людей продуктами сгорания природного топлива.