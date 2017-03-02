В Нижнем Тагиле школьную учительницу зарезал бойфренд

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
– Да и до этого он ее «подкалывал» ножом несколько раз. Я что только ни делала, чтобы дочь порвала с этим человеком. Дочь пыталась порвать с ним, но он ей проходу не давал, мы жили в одном доме. Я вообще не понимаю, как она, учительница, с ним связалась: после пяти минут разговора с ним становится ясно, что образования ноль, — рассказала АН «Между строк» мать погибшей Людмила Ганнеман.
— Пока нет данных, что ссора произошла на пьяной почве. Мужчина после приезда полиции вел себя адекватно – не сопротивлялся, не отпирался. Сейчас он находится под стражей, 3 марта суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия, – рассказал руководитель следственного отдела СК РФ по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила Иван Райхерт.
У Насти осталась шестилетняя дочь.
- Мужчина ранее был судим. По словам родственников учительницы, подозреваемый провел полтора года в колонии-поселении после того, как сломал Анастасии руку.
- Подозреваемый как минимум следующие два месяца проведет в СИЗО. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.