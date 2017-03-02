В Нижнем Тагиле школьную учительницу зарезал бойфренд

Мужчина уже был судим за то, что раньше избивал ее.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Нижнем Тагиле в четверг, 2 марта, любовник убил молодую женщину, которая работала учителем в местной школе. Девушка скончалась от ножевого ранения, написало агентство новостей «Между строк».

После ссоры со своим бойфрендом у него дома была найдена мертвой 28-летняя Анастасия Ганнеман, работавшая учителем в школе № 138. Девушка скончалась от удара ножом, которой нанес ее 21-летний приятель. Как рассказали АН «Между строк» родственники погибшей, молодой человек уже давно бил Анастасию.

Инцидент произошел вчера, 2 марта, в доме на Пархоменко, где живет мужчина. Ночью молодые люди сильно поссорились, и парень ударил девушку ножом. Его соседи по квартире тут же позвонили в скорую и полицию, однако девушка умерла до их прибытия.

Как рассказала мама погибшей, ее дочь часто ругалась со своим парнем, однажды он ей руку ломал и даже сильно избивал.

– Да и до этого он ее «подкалывал» ножом несколько раз. Я что только ни делала, чтобы дочь порвала с этим человеком. Дочь пыталась порвать с ним, но он ей проходу не давал, мы жили в одном доме. Я вообще не понимаю, как она, учительница, с ним связалась: после пяти минут разговора с ним становится ясно, что образования ноль, — рассказала АН «Между строк» мать погибшей Людмила Ганнеман.

Как уточнили в полиции, подозреваемый мужчина не оказывал сопротивления при задержании и написал признание. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— Пока нет данных, что ссора произошла на пьяной почве. Мужчина после приезда полиции вел себя адекватно – не сопротивлялся, не отпирался. Сейчас он находится под стражей, 3 марта суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия, – рассказал руководитель следственного отдела СК РФ по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила Иван Райхерт.

У Насти осталась шестилетняя дочь.