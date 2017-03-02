В поле под Каменском-Уральским нашли тело мужчины, обглоданное собаками

Его убил собутыльник в декабре 2016 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В четверг вечером, 2 марта, в после в двух километрах от Каменска-Уральского нашли труп 46-летнего мужчины. Тело было частично обглодано собаками, пишет KU66.

По данным руководителя следственного отдела по Каменску-Уральскому Игоря Подгорбунских, в убийстве подозревают 28-летнего мужчину. Его уже задержали и предъявили ему обвинение. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи отметили, что подозреваемый, скорее всего, убил жертву из-за личной неприязни, когда они вместе распивали алкоголь и дошли до оскорблений. Всех собутыльников из этой компании ранее судили.

KU66 сообщает, что мужчину убили еще в декабре 2016 года в одной из квартир на улице Силикатной. Тогда один из мужчин набросился на другого, начал избивать, а потом задушил, завернул тело в ковер и отвез в поле.