В Следственном комитете возбудили дело по факту покушения на свердловского депутата Шарафиева

Силовики отрабатывают несколько версий совершения преступления.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области официально подтвердили информацию о покушении на депутата думы города Артемовский Агзама Шарафиева.

– По факту обнаружения боевой гранаты у ворот дома по улице Красная горка в городе Артемовский Ирбитским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общеопасным способом», – прокомментировал старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга . – По уголовному делу следственно-оперативной группой выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершения преступления, а также по установлению и задержанию подозреваемого. Назначен комплекс экспертиз, опрашиваются свидетели.

В ведомстве уточнили, что рассматривается несколько версии совершения преступления, но пока их не раскрывают в интересах следствия.



Напомним: депутат Агзам Шарафиев, который также является редактором газеты «Егоршинские вести», обнаружил гранату в пакете около своего дома утром 2 марта. Как уточнил его подчиненный, граната была в стакане. Силовики пояснили, что так обычно поступают во время боевых действий. Саперы, приехавшие в Артемовский из Екатеринбурга, оцепили территорию и обезвредили гранату.