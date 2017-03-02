В Каменске-Уральском с рельсов сошел состав, груженый углем: движение заблокировано

В СВЖД решается вопрос о направлении поездов в обход через станцию «Богданович».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Екатеринбурге сегодня, 3 марта, в Каменске-Уральском произошел сход вагонов с углем. Как уточнили в областном МЧС, авария произошла на ж/д станции «Кунавино». Пострадавших в ЧП нет.

— Сегодня около 15 часов на жезезнодорожной станции «Кунавино» СВЖД произошел сход 8 грузовых вагонов с углем. По предварительной информации пострадавших нет, угрозы окружающей среде нет. На место происшествия направлены 2 восстановительных поезда СВЖД, к месту аварии следует оперативная группа МЧС, — рассказали в ведомстве.