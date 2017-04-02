На заводе в Свердловской области во время дежурства застрелился охранник

Тело нашел его напарник.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

В ночь с 31 марта на 1 апреля в Свердловской области на складе завода ГОК в Качканаре нашли тело охранника, написало 2 апреля местное издание «Новый Качканар». Вероятно, это было самоубийство.

Как сообщает издание, сотрудник вневедомственной охраны был обнаружен на базисном складе горно-обогатительного комбината Качканара (ЕВРАЗ КГОК).

Мужчина дежурил в ночную смену, однако утром сменщик на рабочем месте его не нашел. После поисков тело 26-летнего коллеги без признаков жизни было обнаружено на складе, рядом с ним лежало табельное оружие.