По делу Руслана Соколовского выступают свидетели защиты – продолжение трансляции из зала суда

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
Продолжаем НАШУ трансляцию из Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга с процесса по делу блогера Руслана Соколовского. Первую часть заседания читайте по ссылке.
Следующий свидетель – Евгений Еньшин, журналист.
15.52. С роликами Соколовского свидетель Еньшин познакомился летом прошлого года. Евгений видел ролики про покемонов, ролик, в котором критиковали Шеремета, представителя ГУ МВД России по области Валерия Горелых и про патриарха.
- Какие эмоции вызвали эти ролики? - спрашивает Бушмаков.
Евгений отвечает, что ничего плохого не увидел в роликах.
- Я увидел современного разумного человека, которого привлекает социально-политическая тематика, что хорошо, поскольку я по образованию политолог. Это лучше, чем когда человек зовет на вечеринки с девочками. Его блог – это некий аналог кухни, и мы и на кухне у себя материмся и любой может это услышать.
Он использовал нецензурную лексику, но именно как междометие, а не оскорбление.
Мы знаем группу "Ленинград", у которой куда больше аудитория. Ролики Соколовского – это то, чем должны заниматься блогеры.
15.55. Свидетель-политолог перешел в суде к чтению лекции о слове "п...ст".
Евгению не нравится клерикализация страны. Он напомнил, как различные православные активисты срывали концерты групп, исполняющих тяжелую музыку. Политолог видит в этом возрождение КПСС, только с другим символом.
16.00. Свидетель продолжает:
- Для меня Соколовский похож на журнал "Крокодил", где также высмеивали Соколовского. Да и у нас у многих есть знакомые верующие, если я ролик посмотрел, то у меня ненависть к матери должна пробудиться? Или у верующего ненависть к себе? - распалился политолог.
16.05. Прокурор снова переходит к вопросу о допустимости использования мата в интернете.
- Ну я же только что сказал, - устало ответил свидетель, - это как кухня.
- Это не кухня, - возражает прокурор.
- Это частная площадка, - отвечает свидетель.
- Хорошо. А допустимо ли называть Бога лицом нетрадиционной ориентации?
- Какого именно? Если это Бог гомосексуалистов, то...
Евгения прерывает смех в зале.
- Бог – это абстракция, - заканчивает Евгений.
16.09. Прокурор перешла к вопросу, можно ли ограничивать свободу слова, если ознаменовать свободу вероисповедания.
- А как я препятствую своим мнением исповеданию человека? Если я, например, считаю Библию сборником еврейских мифических сказаний, - отвечает Евгений.
- А лица, названные умственно отсталыми, нетрадиционной ориентации?
- Если мы рассматриваем христианство... Если мы используем ваш подход, то мы верим в магическую силу слова. Я вам сейчас могу достать Евангелие, где учитель, вождь и бог христиан говорит: "Радуйтесь, когда вас поносят во имя Мое".
Опять-таки, если сейчас человек назовет себя коммунистом или либералом, он тоже рискует нарваться на оскорбление. Наберите в интернете слово "либераст"...
- Я не услышала ответа. Достаточно, - отвечает прокурор.
Евгений на память фотографирует Соколовского.
- Раз такая возможность выпала, - приговаривает политолог.
16.35. На этом суд завершил допрос, поскольку судья торопится на другое заседание.
Обьявлен перерыв до завтрашнего дня.
Напомним, что на завтра, в числе других свидетелей защиты, заявлен глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.
На этом мы завершаем трансляцию.