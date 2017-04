По делу Руслана Соколовского выступают свидетели защиты – продолжение трансляции из зала суда

«Наша Газета» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Продолжаем НАШУ трансляцию из Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга с процесса по делу блогера Руслана Соколовского. Первую часть заседания читайте по ссылке.

Следующий свидетель – Евгений Еньшин, журналист.

15.52. С роликами Соколовского свидетель Еньшин познакомился летом прошлого года. Евгений видел ролики про покемонов, ролик, в котором критиковали Шеремета, представителя ГУ МВД России по области Валерия Горелых и про патриарха.

- Какие эмоции вызвали эти ролики? - спрашивает Бушмаков.

Евгений отвечает, что ничего плохого не увидел в роликах.

- Я увидел современного разумного человека, которого привлекает социально-политическая тематика, что хорошо, поскольку я по образованию политолог. Это лучше, чем когда человек зовет на вечеринки с девочками. Его блог – это некий аналог кухни, и мы и на кухне у себя материмся и любой может это услышать.

Он использовал нецензурную лексику, но именно как междометие, а не оскорбление.

Мы знаем группу "Ленинград", у которой куда больше аудитория. Ролики Соколовского – это то, чем должны заниматься блогеры.

15.55. Свидетель-политолог перешел в суде к чтению лекции о слове "п...ст".

Евгению не нравится клерикализация страны. Он напомнил, как различные православные активисты срывали концерты групп, исполняющих тяжелую музыку. Политолог видит в этом возрождение КПСС, только с другим символом.

16.00. Свидетель продолжает:

- Для меня Соколовский похож на журнал "Крокодил", где также высмеивали Соколовского. Да и у нас у многих есть знакомые верующие, если я ролик посмотрел, то у меня ненависть к матери должна пробудиться? Или у верующего ненависть к себе? - распалился политолог.

16.05. Прокурор снова переходит к вопросу о допустимости использования мата в интернете.

- Ну я же только что сказал, - устало ответил свидетель, - это как кухня.

- Это не кухня, - возражает прокурор.

- Это частная площадка, - отвечает свидетель.

- Хорошо. А допустимо ли называть Бога лицом нетрадиционной ориентации?

- Какого именно? Если это Бог гомосексуалистов, то...

Евгения прерывает смех в зале.

- Бог – это абстракция, - заканчивает Евгений.

16.09. Прокурор перешла к вопросу, можно ли ограничивать свободу слова, если ознаменовать свободу вероисповедания.

- А как я препятствую своим мнением исповеданию человека? Если я, например, считаю Библию сборником еврейских мифических сказаний, - отвечает Евгений. - А лица, названные умственно отсталыми, нетрадиционной ориентации?

- Если мы рассматриваем христианство... Если мы используем ваш подход, то мы верим в магическую силу слова. Я вам сейчас могу достать Евангелие, где учитель, вождь и бог христиан говорит: "Радуйтесь, когда вас поносят во имя Мое". Опять-таки, если сейчас человек назовет себя коммунистом или либералом, он тоже рискует нарваться на оскорбление. Наберите в интернете слово "либераст"... - Я не услышала ответа. Достаточно, - отвечает прокурор.

Евгений на память фотографирует Соколовского.

- Раз такая возможность выпала, - приговаривает политолог.

16.35. На этом суд завершил допрос, поскольку судья торопится на другое заседание.

Обьявлен перерыв до завтрашнего дня.

Напомним, что на завтра, в числе других свидетелей защиты, заявлен глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

На этом мы завершаем трансляцию.