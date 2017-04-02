Полиция Екатеринбурга поймала банду, которая нападала на таксистов: один водитель смог вырваться

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
Задержали на улице с травматом
— 11 февраля в отдел полиции № 3 сотрудники ППС доставили мужчину, у которого при досмотре изъяли травматический пистолет. При опросе гражданин признался, что около двух часов назад он и его знакомый напали на таксиста и хотели похитить его автомобиль. Утром того дня медики доставили в больницу мужчину 1971 года рождения с резаными ранами лица и рук. Пострадавший пояснил, что получил травмы в результате нападения на него неизвестных в микрорайоне Пионерский. К счастью, водитель сумел вырваться из машины и остался жив, — уточнили в полиции.
Таксист смог спастись
— Злоумышленники вызвали машину и поехали на Донбасскую. По дороге мужчины решили напасть на водителя. Один из них достал нож и начал угрожать таксисту, нанес ему несколько ножевых ранений, от которых потерпевший скончался. Забрав личные вещи убитого, подельники бросили машину в переулке Суворовском. Там на следующий день автомобиль с телом водителя был обнаружен сотрудниками ДПС, — рассказали в пресс-службе ведомства.
- На прошлой неделе, 25 марта, во взаимодействии с коллегами из Сургута второй подозреваемый был задержан в Тюменской области. Оба подозреваемых арестованы и находятся под стражей.
- В настоящее время в отношении задержанных Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга расследуется уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 и частью 2 статьи 105 УК Российской Федерации («Разбой» и «Убийство, сопряженное с разбоем»). Максимальное наказание составляет до 10 и до 20 лет лишения свободы соответственно.