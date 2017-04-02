Полиция Екатеринбурга поймала банду, которая нападала на таксистов: один водитель смог вырваться

Второго мужчину они убили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

В Екатеринбурге полиция расследует уголовное дело по убийству таксиста и ищет других пострадавших от рук мужчин, которые напали на него, сообщили 3 апреля в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Задержали на улице с травматом

Как уточнили в полиции, одного из подозреваемых удалось задержать еще 11 февраля, а второго искали больше месяца. Нашли и поймали его только на прошлой неделе, 25 марта, на территории Тюменской области, уроженцем которой он является.

— 11 февраля в отдел полиции № 3 сотрудники ППС доставили мужчину, у которого при досмотре изъяли травматический пистолет. При опросе гражданин признался, что около двух часов назад он и его знакомый напали на таксиста и хотели похитить его автомобиль. Утром того дня медики доставили в больницу мужчину 1971 года рождения с резаными ранами лица и рук. Пострадавший пояснил, что получил травмы в результате нападения на него неизвестных в микрорайоне Пионерский. К счастью, водитель сумел вырваться из машины и остался жив, — уточнили в полиции.

Во время допроса 23-летний мужчина рассказал, что приехал в Екатеринбург в конце января к родственникам, где встретился со своим знакомым, которые не так давно вышел из тюрьмы.

Таксист смог спастись

Утром 11 февраля они вызвали таксиста и напали на него. Мужчина был ранен, но смог убежать от бандитов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК Российской Федерации («Разбой»). Как оказалось, задержанный родом из города Советский ХМАО, его знакомый — 24-летний уроженец Тюменской области. Оба ранее судимы за совершение преступлений имущественного характера.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность подозреваемых к нападению на другого водителя такси, в ночь с 9 на 10 февраля на Уралмаше.

— Злоумышленники вызвали машину и поехали на Донбасскую. По дороге мужчины решили напасть на водителя. Один из них достал нож и начал угрожать таксисту, нанес ему несколько ножевых ранений, от которых потерпевший скончался. Забрав личные вещи убитого, подельники бросили машину в переулке Суворовском. Там на следующий день автомобиль с телом водителя был обнаружен сотрудниками ДПС, — рассказали в пресс-службе ведомства.