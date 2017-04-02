У сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии, покончившего с собой в Качканаре, нашли предсмертную записку

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

Рядом с телом сотрудника охраны, обнаруженного на территории Горно-обогатительного комбината (ГОК) в Качканаре утром 1 апреля, нашли предсмертную записку.

«Прошу винить меня самого», – говорится в последнем письме 25-летнего парня.

Поэтому сейчас силовики, которые проводят доследственную проверку, склоняются к тому, что охранник, рядом с которым нашли его табельное оружие, покончил жизнь самоубийством.



Как выяснилось, молодой человек являлся сотрудником ФГУП «Охрана Росгвардии по Свердловской области». Как пояснили в пресс-службе ведомства, 25-летний парень, который работал у них уже около трех лет, характеризовался положительно.

– Он жил с мамой. Вполне нормальная семья. Служил в армии. Неплохие характеристики. По морально-психологическим показателям парень был крепкий. Нареканий по службе не было, – рассказал корреспонденту НАШЕЙ пресс-секретарь ФГУП «Охрана» Росгвардии Валерий Грибакин. – Когда 1-го числа приехала смена, обнаружили труп, рядом его табельный пистолет ИЖ. Естественно, вызвали следственно-оперативную группу, приехали сотрудники полиции и непосредственное начальство погибшего. Провели осмотр места происшествия, но видимых признаков криминала обнаружено не было. Более того, у него нашли предсмертную записку, где он просил никого не винить. Но конкретные мотивы случившегося неизвестны.

При этом он подчеркнул, что тело было обнаружено не на складе комбината, где, в том числе хранятся взрывчатые вещества, а на территории предприятия.

– Мы уже принесли наши соболезнования родным сотрудника. Его семье будет оказана помощь, – добавил Грибакин.