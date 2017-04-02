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Допрос неоскорбленных: на процессе по делу Руслана Соколовского выступают свидетели защиты

Допрос неоскорбленных: на процессе по делу Руслана Соколовского выступают свидетели защиты
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
«Наша Газета» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 3 апреля 2017 года возобновляется процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Категорично не верует в бога

Долгосрочный перерыв в заседании был объявлен 28 марта после допроса Соколовского в суде. И защита, и слушатели отметили тон, с которым судья Екатерина Шопоняк задавала блогеру вопросы. В частности, Шопоняк пыталась понять, почему Соколовский «категорично не верует в бога».

— Мне показалось, что судья – верующий человек, судя по таким вопросам, как: «Достаточно ли у нас знаний для того, чтобы считать, что Бог есть». Но это нормально, она тоже пытается разобраться в ситуации. Среди судей очень много верующих людей. Сначала они сажают людей, потом идут ставить свечки, — пояснил после процесса НАШЕЙ адвокат Алексей Бушмаков.

Алексей Бушмаков (автор фото: Сергей Беляев)

«Свидетелем может быть любой»

С 3 апреля защита Руслана готовится запустить в процесс своих свидетелей. В первую очередь, как ожидается, выступят неоскорбленные верующие. В основном это выпускники Екатеринбургской духовной семинарии, которых не задели ролики Соколовского (НАША подробно писала об этой группе верующих).

Выпускник духовной семинарии Владимир Головин (на фото слева)

Также о своем желании выступить по данному делу заявляли известные в городе люди. Среди них глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и политолог (позиционирующий себя атеистом) Федор Крашенинников.

— Свидетелем может быть любой, кто видел ролики, — пояснил Бушмаков.

10.16. Доброе утро.

Суд значительно задерживается. Руслана еще только везут в суд. 

С утра для выступления на заседании пришли свидетели защиты – Владимир Головин и Виктор Норкин – выпускники Духовной семинарии.

– Владимир, на днях настоятель храма Большой Златоуст отец Виктор назвал тех, кто не оскорбился "Моральными уродами", на твой взгляд, насколько это верно? – спрашивает НАШ корреспондент.

–Я совершенно с этим не согласен. Если человек является верующим, то он верит в то, что Бог есть любовь, и он не может оскорбиться, – считает Головин.

Тема диплома Головина была связана с креационизмом и дарвинизмом. Головин пояснил, что он сидел с отцом Виктором за одной партой в семинарии.

10.20. По словам Бушмакова, допрос главы города Евгения Ройзмана запланирован на завтра.

Кроме того, адвокат сообщил, что на суд также заявлена еще одна свидетельница, некая ярая верующая из Москвы, но она будет выступать за Руслана.

10.25. А тем временем привезли Руслана – побритого. 

– Я уже не блогер. Я уже правозащитник. Каждый, кто судился, становится правозащитником, – говорит Соколовский в разговоре со своими сторонниками.

10.33. Как сообщил НАШЕЙ Виктор Норкин, завтра свидетелем в пользу Руслана выступит профессор УрФУ Мосин, друг проректора духовной семинарии отца Петра Мангилева.

10.35. Заседание началось.

Снова замена прокурора. Обвинение представляет Калинина.

10.36. В суд вызывают свидетелей защиты. Первым приглашен Виктор Норкин.

Для выступления он подготовил листочек с цитатами святых отцов и учителей Церкви, начиная с четвертого века.

10.41. Начали допрос. Адвокат Ильдаров спрашивает Виктора о его вероисповедании, образовании и смотрел ли он ролики.

– Когда я увидел про эти события по телевизору, я решил посмотреть ролики Соколовского. Я посмотрел про покемонов и патриарха. Меня поразила реакция моих знакомых, и я решил сам в это разобраться. Меня эти вещи не оскорбили.
Святые отцы Церкви учат, что оскорбления нужно преодолевать, что это духовная страсть, с которой нужно бороться, а не со внешним источником оскорбления. Святые отцы Церкви запрещали гнать и влачить в суды людей, которые гнали христиан. Они учили терпению и прощению как форме христианского учения.
Что в этих роликах вообще такого, что может оскорбить?

10.46. Виктор признает, что даже его верующие друзья в личном общении допускают жесткие высказывания в адрес патриарха, но это никого не оскорбляет.

- Вы "Идеальный брак" смотрели? - спрашивает адвокат Ильдаров.
- Да.
- Вас это оскорбило, вы там увидели унижение социальной группы?
- Нет. Я допускаю плюрализм мнений. Я и про мусульман смотрел, но это не возбудило во мне ненависти.

10.48. Виктор просит зачитать цитаты из святых отцов, которые сводятся к тому, что со страстями нужно бороться.

- Какие эмоции у вас вызвали просмотренные ролики? - подключается адвокат Бушмаков.
- Я оценил его чувство юмора и логику. Обзоры мне его понравились на фильмы.
- Вызвали ли эти ролики у вас сомнения в вере?
- Нет. Нисколько, - уверенно отвечает Виктор.
- А для верующих фигура патриарха какое место занимает?
- Это не Папа Римский, которого нельзя осуждать. Нет догматов, которые запрещают вести полемику в отношении патриарха. В истории церкви немало случаев, когда патриархов и скидывали с кафедр, и осуждали.
- А что такое чувства верующих?
- Из опыта могу сказать что чувства верующих различны. Есть люди, которых оскорбляет, что девушки не носят юбки. Их буквально готовы побивать. На мой взгляд, приоритетно должно быть трезвое мышление и обращение к святым отцам.
- То есть это субъективно?
- Да.

- В моих роликах критика или оскорбление? - подключается Руслан.
- Я думаю, это попытка дать объективную критику. У нас в Церкви есть проблемы, которые можно обсуждать, но за которые не нужно наказывать.

10.53. Вступает адвокат Ильдаров.

- Прямое оскорбление патриарха – является матом или оскорблением чувств верующих?

- Оскорбление – это не мат, который является уголовно наказуемым преступлением. В случае с Русланом для нас это повод помолиться за человека и пригласить Руслана к дискуссии.

10.55. Слово прокурору. Она интересуется, почему Виктор не оскорбился.

- Так учат святые отцы.
- А фразы: "Все верующие умственно отсталые", то что патриарх и Бог лица нетрадиционной сексуальной ориентации, эти элементы носят признаки оскорбления?
- Для меня они не оскорбительны. Я предпочитаю за человека помолиться.
- Так были они или нет? Или вы как христианин не должны оскорбляться?
- Оскорбил ли тебя кто? Молчи и помолись, - цитирует Виктор в ответ святых отцов и поясняет, что оскорбление для христианина как мученичество, которое он должен стойко переносить.

10.59. Вступает Бушмаков.

- В роликах Соколовского негативные высказывания или оскорбления?
- Негативное. Это определенная форма работы с молодежью.
- А что такое оскорбление? Как вы его понимаете?
- Когда человек в словесной форме наносит негативные ощущения, - отвечает отец Виктор.

Бушмаков вспоминает в суде высказывание отца Виктора Явича о "моральных уродах".

- Меня это поразило, - отвечает Виктор, - нельзя с Амазона говорить такие вещи. Получается, это оскорбляет тех христиан, которые не оскорбились.
- А не все оскорбились? - спрашивает Бушмаков.
- Далеко не все.

11.03. К допросу подключается судья.

- С какой целью он это делал, на ваш взгляд? - спрашивает судья.
- На мой взгляд, это определенного рода форма пиара, и просветительская роль.
- А зачем вы за него молились?
- Так требует наша традиция. Ты молишься о нем, не ради ниспослания благ или еще чего-то.

11.09. Виктор поясняет, что хотел бы, чтобы Руслана вызвали на диспут.

- А если он там будет ругаться матом?
- Пускай, - отвечает Виктор.

11.11. Судья не успокаивается и интересуется, зачем Виктор молился за Сооловского.

- Это форма гармонии для меня.
- Хоть он вас и не оскорбил, но вы молились за него?
- Да. Бесы нас искушают и для сохранения гармонии необходимо молиться.
- А ваши знакомые оскорбились?
- Полярно здесь. Одних оскорбило, других нет.

Судья интересуется, почему, получив духовное образование, Норкин не пошел по профильному образованию. Виктор рассказывает: во-первых, у него сильная травма ноги.

- Опять-таки на светской работе зарплата больше. У нас некоторые выпускники даже в Макдональдсе работают.

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Сергей Беляев, 03.04.2017, 10:18
Тэги: Знаменитости, Суд, Эксклюзив
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