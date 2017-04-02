В Екатеринбурге начался процесс над участником покушения на экс-главу полиции города Бориса Тимониченко

Первым перед судом предстанет Игорь Казаков, подвозивший киллера к дому бывшего силовика.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

В понедельник, 3 апреля, в Чкаловском районном суде начали рассматривать дело Игоря Казакова, которого обвиняют в соучастии в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко . Именно Казаков, по версии следствия, подвозил киллера к дому бывшего силовика в феврале прошлого года.

Покушение на 56-летнего генерал-майора в отставке было совершено рано утром 19 февраля 2016 года. Киллер поджидал Тимониченко возле лифта в подъезде многоэтажки по улице Родонитовой, где несколько раз выстрелил в него из пистолета с глушителем, а затем скрылся. Посмотреть фото с места преступления можно в нашем материале

Одна из пуль попала Тимониченко в лицо, однако, пройдя через нос и мягкое небо, она вышла через шею, не задев позвоночник и крупных артерий. В тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимацию горбольницы № 23, врачам которой удалось спасти ему жизнь

По подозрению в покушении задержали его бывшего подчиненного, Олега Дудко, руководившего Орджоникидзевским РОВД Екатеринбурга с 1999 по 2001 год. По версии следствия, именно он стрелял в Тимониченко. По одной из версий, поводом для этого якобы мог стать конфликт 15-летний давности на почве увольнения Дудко из органов.

А также был задержан знакомый Дудко Игорь Казаков, который почти сразу написал явку с повинной и заключил сделку со следствием. Казаков признался, что это он подвозил Дудко к дому на Родонитовой, в связи с чем его эпизод был выделен в отдельное производство.

Сам же Дудко в своем открытом письме из СИЗО заявил, что не причастен к произошедшему. По его словам, все подстроили вышедшие а свободу бандиты ОПГ "Уралмаш", которых они с Тимониченко в свое время активно сажали за решетку.

За покушение на убийство Дудко и Казакову грозит вплоть до пожизненного.

НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания.

10.45. За 15 минут до начала процесса узкий коридор перед залом суда, где будут рассматривать дело, забит журналистами.

11.02. Помощник судьи сообщил, что подсудимого уже привезли.

11.04. Вместе с журналистами начала заседания ждут родственники Казакова.

11.07. Не исключено, что дело будут рассматривать в особом порядке, то есть без посторонних и без подробного рассмотрения всех обстоятельств.