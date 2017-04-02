В Нижнем Тагиле ищут молодого парня, приехавшего в город на заработки

Молодой человек не выходит на связь больше месяца.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
В Нижнем Тагиле пропал 22-летний Максим Ведерников, который приехал в город на заработки, пишет сегодня, 3 апреля, tagilcity.
По словам друга пропавшего, Максим приехал в Нижний Тагил больше месяца назад. С того момента он не выходит на связь с родителями. Заявление в полицию о пропаже родные Максима Ведерникова пока не подавали.
Из примет пропавшего называются только рост около 170 сантиметров и худощавое телосложение.
- Всех, кто что-то знает о местонахождении Максима Ведерникова, просят обратиться по телефону 8-932-112-55-35.