Три квартиры сгорели во время пожара в многоэтажке Нижнего Тагила

Пожар начался утром 3 апреля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
В Нижнем Тагиле утром 3 апреля произошел крупный пожар - сгорели три квартиры, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило около 10 часов утра: в доме № 38 на улице Окунева горели три квартиры на восьмом и девятом этажах. К приезду спасателей огонь распространился на площади 18 квадратных метров и охватил балконы, окнонные рамы и домашнее имущество.
На место ЧП выехали три пожарные машины и шесть спасателей, огонь был потушен в течение 40 минут. В пожаре никто не пострадал, его причины выясняются.
Видео: tagilcity
- 31 марта в Екатеринбурге на улице Онежской сгорела квартира. Во время пожара пострадал хозяин жилья - мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения. По предварительным данным, пожар произошел из-за сигареты, от которой загорелся диван.
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