В Свердловской области грузовой поезд сбил пенсионера: мужчина часто ходил пешком прямо по путям

В поселке Мурзинка у погибшего был садовый домик.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

В Свердловской области в ночь с 31 марта на 1 апреля под товарным поездом погиб 65-летний житель Новоуральска. Как рассказала супруги погибшего, его уже привлекали к ответственности за хождение по железнодорожным путям, написал 3 апреля Накануне.ру.

Следствие проводит проверку в связи с гибелью жителя Новоуральска, который попал под товарняк. Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте, это произошло ночью 31 марта на 455 километре перегона Верх-Нейвинск – Мурзинка.

Вдова погибшего рассказала, что в Мурзинке у семьи есть дачный домик, куда мужчина периодически ходил пешком по рельсам. При этом он часто был нетрезв.

— Со слов опрошенной вдовы погибшего, пенсионер злоупотреблял спиртными напитками, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нахождение на железнодорожных путях в неположенном месте, — рассказали в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.