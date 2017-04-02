На свердловском заводе произошел взрыв: один человек погиб, еще трое госпитализированы

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

На предприятии в Верхнем Тагиле взорвался котел, в результате погиб один рабочий и еще трое пострадали, сообщили в областной прокуратуре 3 апреля.

В результате взрыва на свердловском заводе погиб 24-летний рабочий

Трагедия произошла в воскресенье, 2 апреля, около 11 часов вечера, во время работ на территррии обособленного подразделения Уральской свинцовой компании. Во время плавки свинца в восстановительной печи произошел взрыв, в результате которого оторвалась крыша загрузочного окна и произошел выброс свинца.

Во время взрыва погиб сотрудник цеха 1993 года рождения, еще трое рабочих 1986, 1995 и 1979 года рождения доставлены в больницу Верхнего Тагила с различными травмами.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в результате взрыва на предприятии начался пожар. На место ЧП выехали 15 спасателей и три спецмашины, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Тушение огня осложнялось тем, что вблизи отсутствовали источники воды, поэтому пожарным приходилось подвозить воду от пожарного гидранта в километре от места пожара.

Возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы начали проверку: прокуратура проверит соблюдение правил безопасности на предприятии и соблюдение миграционного законодательства. Ведомство намерено запросить документы о налиии лицензии на подобные работы и проверить, когда в последний раз проводилась техпроверка печи.