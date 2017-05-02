Маньяк с Уралмаша после убийства Ирины Вахрушевой в Верхней Пышме вырезал ей половые органы

Момент нападения видели несколько человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Стали известны новые подробности гибели молодой мамы Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы. Как сообщает «Уралинформбюро», после убийства девушки Алексей Фалькин надругался над телом, вырезав ей половые органы.

По данным источника, близкому к следствию, 15 апреля Фалькин припарковался в Верхней Пышме и, увидев Ирину, подошел к ней поздороваться. Девушка от него отпрянула и пошла дальше. Насильника это разозлило. Он дождался момента, когда рядом не будет людей, и догнал Ирину. Угрожая ножом, он потащил ее к подвалу.

Ирины увидела идущую мимо пожилую женщину. Чтобы спугнуть маньяка девушка крикнула: «Мама!» Женщина не отреагировала. Далее Фалькина с Ириной увидел мужчина, но не стал вмешиваться, решив, что это семейные разборки.

На фото: Алексей Фалькин

Возле двери в подвал, которая оказалась закрыта, Фалькин начал насиловать Ирину. Тут у нее зазвонил телефон. Она сумела ответить и крикнуть подруге, что ей нужна помощь. Фалькин выхватил телефон и разбил его. У Вахрушевой была с собой бутылка вина, с которой она шла к подруге в гости. Она схватила ее и дважды ударила Фалькина по голове, но тот даже не пошатнулся.

После изнасилования маньяк около 40 раз ударил Ирину ножом. Решив замести следы, он вытер девушке рот рукой и вырезал ей половые органы, сложив их в пакет.

Затем он погрузил тело в машину. Выезжая со двора, Фалькин попросил компанию из трех человек подсказать ему дорогу. Молодые люди на всякий случай обменялись с ним телефонами.

Фалькин вывез тело в лес в районе 329-го километра Серовского тракта и закопал вместе с вещами Ирины. Пакет с вырезанными половыми органами и нож он спрятал в другом месте, а окровавленный коврик отмыл.

16 апреля Фалькину позвонил один из молодых людей, с которым он обменялся телефонами. Парень рассказал, что пропала его подруга, и спросил, не видел ли тот что-то подозрительное. Фалькин сказал, что нет.

Насильника удалось поймать благодаря записям камер видеонаблюдения. На них полицейские заметили подозрительного водителя, который долго не мог припарковаться. Затем его номер пробили по базе и приехали к Фалькину домой. Он долго отказывался признать свою вину. В багажнике его машины стражи порядка обнаружили пятна крови, после чего его задержали.