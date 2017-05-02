Под Екатеринбургом крупный пожар уничтожил два дома на 24 семьи

Площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В поселке Баженово Белоярского городского округа произошел крупный пожар - сгорели два дома на 8 и 16 квартир, сообщили в областном управлении МЧС 3 мая.

Пожар начался в половине первого ночи с деревянных построек во дворе двухэтажного восьмиквартирного дома, затем огонь перекинулся на кровлю этого дома и на фасад и стены рядом стоящего 16-квартирного дома. Спасатели эвакуировали 14 жильцов на улицу, всего на месте ЧП работали 24 пожарных и шесть спецмашин.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. К двум часам ночи спасателям удалось локализовать огонь и остановить его распространение. Полностью потушить пожар удалось лишь к семи часам утра.

Администрация поселка решает вопрос о размещении жильцов поврежденных огнем домов.