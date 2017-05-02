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Вертолеты и спецпоезд тушили лесной пожар под Екатеринбургом, чтобы спасти от огня поселок

Вертолеты и спецпоезд тушили лесной пожар под Екатеринбургом, чтобы спасти от огня поселок
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Фото: Департамент лесного хозяйства УрФО
Более сотни спасателей и военных пытались остановить огонь в трех километрах от Кедровки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Военные и спасатели МЧС 2 мая задействовали вертолеты и пожарный поезд для тушения пожара в Березовском городском округе, который подбирался к поселку Кедровка и складу боеприпасов. На месте крупного пожара работали более сотни спасателей и военных. 
 
Вертолет Ми-8 МЧС России и два вертолета армейской авиации участвовали в тушении низового природного пожара площадью 20 гектаров, который угрожал поселку Кедровка. В зону возгорания также были направлены спасатели Уральского поисково-спасательного отряда МЧС, 10 единиц спецтехники и пожарный поезд, который был отправлен со станции Егоршино для подвоза воды к месту пожара.
 
 
Всего на крупные очаги возгорания в лесах с помощью авиации обрушили 50 тонн воды, что позволило остановить распространение огня в сторону Кедровки, до которого оставалось менее трех километров. 

- В ликвидации огня участвовали более 100 солдат и офицеров, 10 единиц спецтехники при поддержке двух вертолетов армейской авиации. В течение трех часов огонь был ликвидирован. В готовности к действиям находилась бригада военных медиков, но их помощь не потребовалась, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В управлении МЧС отметили, что Ми-8 будет базироваться в аэропорту Кольцово. В случае лесных пожаров вертолет будет применяться для их ликвидации с воздуха, а также для доставки людей и оборудования к очагам возгорания.
 
 
Кроме этого, 3 мая в Свердловской области на дежурство заступил самолет-амфибия. Обе единицы техники передислоцированы по решению Сибирского регионального центра МЧС России, так как ситуация с пожарами на Урале осложняется. 
 
  • Теплая и сухая погода осложнила пожарную ситуацию в Екатеринбурге и Свердловской области. Так, вечером 2 мая в Екатеринбурге сгорели три жилых дома, кроме этого, на площади две тысячи квадратных метров горели деревянные сараи в переулке Молочном.
  • В ночь на 3 мая в Екатеринбурге на улице Проезжей во время пожара погиб мужчина, а в Белоярском городском округе без жилья остались жители двух домов на 8 и 16 квартир.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.05.2017, 10:15
Тэги: Фото, Пожар
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