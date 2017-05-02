«Про один удар – это неправда»: избитый автохамом Новоселовым общественник рассказал в суде свою версию случившегося

Корреспондент НАШЕЙ ведет онлайн-трансляцию с заседания, на котором также планируют допросить подельников Игоря.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

3 мая в Кировском райсуде продолжился процесс по очередному уголовному делу против грозы Пионерки Игорю Новоселову. Напомним: на этот раз его судят за незаконное проникновение в квартиру общественника Владимира Рудякова. Инцидент произошел 27 июня 2015 года. Новоселов работал тогда в коллекторском агентстве. Вместе с коллегами он ворвался в квартиру к Рудякову. Но, когда налетчики избили 28-летнего екатеринбуржца и отобрали у него телефон, требуя оплаты долга по кредитам, выяснилось, что они ошиблись квартирой. Извинившись, коллекторы предложили Владимиру в качестве компенсации ящик пива. Но тот не пошел на мировую и обратился в полицию.



В рамках этого дела Новоселова обвиняют по двум статьям: «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего там лица» и «Побои». Подельников Игоря уже давно осудили. А завершить рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Новоселова, в 2015-м не удалось, так как он подался в бега. И только спустя 1,5 года сдался силовикам. Кстати, дожидаясь начала этого процесса в СИЗО, по просьбе корреспондента НАШЕЙ, Игорь ответил на несколько вопросов, в том числе о том, как он жил в Питере, когда сбежал из уральской столицы.

Перед началом процесса адвокат Новоселова говорил, что его подзащитный успел полностью признать вину по этому делу. Поэтому его могли рассмотреть в особом порядке – без допросов свидетелей и подробного изучения доказательств. Но после приговора по делу о нападении на таксиста, за которое Новоселов получил 2 года, парень изменил свое решение. На предыдущем заседании он лишь частично признал свою вину, сказав, что входил в квартиру, но ударил потерпевшего всего один раз. Однако, по словам самого Рудякова, это неправда. На сегодняшнем заседании Владимир расскажет свою версию событий. Кроме того, на сегодня запланированы допросы свидетелей обвинения, среди которых – двое подельников Новоселова по этому эпизоду.

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

10.33. Доброе утро. Мы в коридоре суда.

В суд уже подошли потерпевший Владимир Рудяков (на фото сидит на скамейке) и один из свидетелей случившегося, который ремонтировал в тот день трубы в квартире общественника.

10.51. Перед началом заседания Новоселов, как обычно, коротко переговорил с адвокатами – нанятым и назначенным.

Но в начале заседания Новоселов отказался от назначенного защитника.

10.57. Начался допрос потерпевшего.

11.01. Екатеринбуржец излагает события 27 июня 2015 года, о которых уже рассказывал в интервью НАШЕЙ.

Интересная деталь: когда Рудяков выходил из подъезда, а навстречу ему заходили Новоселов с коллегами, Игорь сказал ему: "О, молодец, красавчик!" (Молодец, что дверь открыл).

11.05. По словам Рудякова, один из тех, кто бил его, произнес фразу: "Глуши его!"

Общественник просил о помощи сантехников, но они стояли в сторонке.

Слушая его, Новоселов не сдержал улыбки.

- Да не было такого! - заметил он.

11.09. Со слов Рудякова, после случившегося напавшие на него предложили в качестве компенсации не один, а два ящика пива.

- Около окна мне нанесли 10-15 ударов. Новоселов нанес около 10 из них, - говорит Рудяков.

Далее, по словам потерпевшего, больше всех бил именно Новоселов.

- Сколько всего ударов нанес Новоселов? - спросил гособвинитель.

- Около 20, - ответил Рудяков.

Сантехники, по его словам, закрылись в это время в ванной.

11.12. Гособвинитель сказал, что необходимо зачитать показания, которые он давал в ходе суда, так как они отличаются от нынешних.

Адвокат Новоселова поддержал предложение.

- Игорь Игоревич? - поинтересовалась судья у Новоселова. - На усмотрение суда, - ответил он. - Там еще фоторобот.

Но судья заметила, что у него еще будет право высказаться.

- Тогда я вообще не понимаю, что я здесь делаю, - недовольно заметил Новоселов.

11.18. Судья зачитала показания. Из них следует, что Новоселов ударил Рудякова 9 раз.