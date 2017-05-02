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В Екатеринбурге во время пожара в частном доме погиб человек

В Екатеринбурге во время пожара в частном доме погиб человек
16+
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар начался в полночь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В Екатеринбурге в ночь на 3 мая сгорел частный жилой дом на улице Проезжей, один человек погиб, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
 
Сообщение о пожаре поступило в первом часу ночи: на площади 60 квадратных метров горели деревянные постройки во дворе дома и сам дом. На место пожара выехали семь спецмашин и 20 спасателей, борьба с огнем продолжалась четыре часа. 
 
В огне погиб один человек. Причины пожара выясняются.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.05.2017, 08:22
Тэги: Пожар
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