В Екатеринбурге во время пожара в частном доме погиб человек

Пожар начался в полночь.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
В Екатеринбурге в ночь на 3 мая сгорел частный жилой дом на улице Проезжей, один человек погиб, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в первом часу ночи: на площади 60 квадратных метров горели деревянные постройки во дворе дома и сам дом. На место пожара выехали семь спецмашин и 20 спасателей, борьба с огнем продолжалась четыре часа.
В огне погиб один человек. Причины пожара выясняются.
- В Екатеринбурге вечером 2 мая произошло сразу несколько пожаров. На Вторчермете сгорели три жилых дома в частном секторе, площадь пожара составила 300 квадратных метров. По словам очевидцев, причиной пожара стал взрыв газового баллона. Пострадавших нет.
- Крупный пожар площадью 2000 квадратных метров произошел в переулке Молочном, где загорелись бесхозные деревянные сараи. Огонь тушили 40 спасателей и восемь спецмашин.