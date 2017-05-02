В Екатеринбурге во время пожара в частном доме погиб человек

Пожар начался в полночь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В Екатеринбурге в ночь на 3 мая сгорел частный жилой дом на улице Проезжей, один человек погиб, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в первом часу ночи: на площади 60 квадратных метров горели деревянные постройки во дворе дома и сам дом. На место пожара выехали семь спецмашин и 20 спасателей, борьба с огнем продолжалась четыре часа.

В огне погиб один человек. Причины пожара выясняются.