В Екатеринбурге охраннику, избивавшему покупателей в супермаркете на Уралмаше, дали 10 лет

Один из пострадавших от его рук мужчин скончался после этого.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику частного охранного предприятия Александра Кузнечихина, который избивал покупателей в супермаркете на Уралмаше. Его признали виновным сразу по четырем статьям: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья», «Вымогательство».

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что с января по февраль 2016 года сотрудник ЧОПа не раз избивал мужчин, которых охрана подозревала в краже продуктов из супермаркета «Пятерочка». По данным следствия, происходило это в подсобном помещении магазина. По мнению силовиков, Кузнечихин рассчитывал на то, что избитые не обратятся в полицию, так как их уже задерживали по подозрению в краже. При этом он требовал с мужчин денег за якобы украденный товар.

– Так, 17 января 2016 года охранники остановили на выходе из магазина мужчину, которого заподозрили в краже товара стоимостью около 490 рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – По звонку заведующей Кузнечихин прибыл в магазин, после чего завел мужчину в подсобное помещение, где избил его, причинив вред здоровью средней тяжести. Потерпевшего отпустили только после того, как его девушка оплатила стоимость товара.

12 февраля охранники заподозрили в краже двух мужчин. После чего их завели в подсобное помещение, где Кузнечихин избил их. Как стало известно, после этого один из мужчин скончался.

А в конце того же месяца, избив очередного покупателя, Кузнечихин достал пистолет и потребовал с него денег. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал охраннику бумажник, в котором было 12 тысяч рублей, и банковскую карту, назвав ему пин-код. Но Кузнечихину оказалось этого мало и он потребовал принести ему в течение суток еще 12 тысяч рублей. И на следующий день потерпевший принес ему 200 долларов США.