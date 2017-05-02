Воткнул отвертку в грудь и уехал: в Екатеринбурге задержали таксиста, который убил своего пассажира

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
— Задержанным оказался 33-летний мужчина, ранее не судимый. В Екатеринбурге он занимался частным извозом на арендованной машине «Дэу Нексия». Как было установлено, в тот вечер он подвозил нетрезвую компанию из нескольких человек, выходцев из среднеазиатских республик. Со слов подозреваемого, пассажиры постоянно изменяли конечную точку маршрута, требовали заехать то в одно, то в другое место. В итоге они вступили с водителем в спор из-за стоимости поездки, мужчина отказался везти их дальше и высадил всех из машины в Академическом, — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
— Злоумышленник даже не знал, что его оппонент погиб, и продолжал спокойно работать в такси. Оперативники уголовного розыска задержали его на территории Кировского района. В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — сообщил Ura.ru старший помощник руководителя Управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.
- Следователи ищут очевидцев ЧП и просят обратиться по телефонам: 8(343)297-72-19, 8-950-20-99-179 (старший следователь следственного отдела по Ленинскому району). Конфиденциальность гарантируется.
- В понедельник, 1 мая, около десяти часов вечера, в Академическом микрорайоне около остановки «Павла Шаманова» прохожие нашли труп мужчины. Как позже оказалось, 29-летний гражданин погиб в результате нанесенного ему проникающего ранения грудной клетки. Были предположения, что в него выстрелили из пневматического пистолета.