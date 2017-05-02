Воткнул отвертку в грудь и уехал: в Екатеринбурге задержали таксиста, который убил своего пассажира

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В Екатеринбурге задержан таксист, которого подозревают в убийстве своего пассажира. Как оказалось, клиент был недоволен ценой поездки, и водитель в ходе ссоры воткнул ему в грудь отвертку, а потом уехал, сообщили 3 мая в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Таксиста вычислили и задержали еще вчера, 2 мая, на территории Кировского района Екатеринбурга. Он даже не знал, что убил человека.

— Задержанным оказался 33-летний мужчина, ранее не судимый. В Екатеринбурге он занимался частным извозом на арендованной машине «Дэу Нексия». Как было установлено, в тот вечер он подвозил нетрезвую компанию из нескольких человек, выходцев из среднеазиатских республик. Со слов подозреваемого, пассажиры постоянно изменяли конечную точку маршрута, требовали заехать то в одно, то в другое место. В итоге они вступили с водителем в спор из-за стоимости поездки, мужчина отказался везти их дальше и высадил всех из машины в Академическом, — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

После этого конфликт превратился в драку, в ходе которой водитель достал отвертку и ударил одного из пассажиров в грудь, после чего сел в машину и уехал.

— Злоумышленник даже не знал, что его оппонент погиб, и продолжал спокойно работать в такси. Оперативники уголовного розыска задержали его на территории Кировского района. В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — сообщил Ura.ru старший помощник руководителя Управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение и обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.