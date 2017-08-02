Жительницу Серова убили двое мужчин

Женщину выманили на улицу под предлогом сдачи цветного металла.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Свердловской области будут судить двух жителей поселка Марсяты, которых обвиняют в убийстве жительницы Серова.

В сентябре 2016 года Вячеслав Пищулин решил убить женщину. Он знал, что она торговоала продуктами и приемкой цветного металла. Себе в напарники Пищулин взял ранее судимого Андрея Красильникова.

Что бы выманить жертву на улицу, они подговорили знакомого жертве несовершеннолетнего, чтобы тот договорился с ней о встрече под предлогом сдачи цветного металла.

– Красильников сзади напал на нее и ударил по голове несколько раз кочергой. После чего подельники завладели ее имуществом на общую сумму 66 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В кратчайшие сроки Пищулина и Красильникова задержали. На них завели три уголовных дела, им грозит пожизненное лишение свободы.

Дело передано в Свердловский областной суд.

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