Наверх
Сход вагонов под Нижним Тагилом обошелся "РЖД" в 4 миллиона рублей
19:15, сегодня
В три раза превысил норму алкоголя: в полиции рассказали подробности пьяной аварии на Плотинке
18:56, сегодня
В Екатеринбурге нашли тело пропавшего в конце мая бармена
18:03, сегодня
В Верхней Пышме выпавшего на козырек подъезда мужчину снимали врачи и пожарные
17:02, сегодня
Розничный филиал ВТБ в Екатеринбурге увеличил выдачи кредитов наличными на 26%
"Азур Эйр" на несколько часов задерживает рейс Анталья – Екатеринбург
16:52, сегодня
"Урал" отдал в аренду двух футболистов
16:34, сегодня
Житель Асбеста убил семейную пару ради редких монет, а после поджег дом
16:14, сегодня
ВТБ кредитует ООО «Артис-агро Экспорт»
Полиция нашла водителя, с которым уехал пропавший в Нижнем Тагиле тренер детской хоккейной команды
16:10, сегодня
Лоукостер "Победа" разрешит бесплатно провозить рюкзаки в салоне самолета
16:08, сегодня
Пьяный десантник врезался в памятник Татищеву и де Геннину
15:36, сегодня
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Друза»
В аэропорту Екатеринбурга открылась новая бесплатная парковка
15:35, сегодня
"Устроим кулинарный батл с Чантурией и Манучаряном!": лучший игрок "Урала" приготовил борщ для одноклубников
15:12, сегодня
Пропавшего в Екатеринбурге студента нашли в религиозной общине
14:59, сегодня
Капитальный ремонт – под контролем
В Свердловской области боец Росгвардии спас провалившегося в люк шестилетнего мальчика
14:55, сегодня
После массовой драки с поножовщиной в Еланском гарнизоне госпитализировано 14 контрактников
14:30, сегодня1
Подрядчик ЖК "Западный" в Академическом украл у пайщиков 18 миллионов рублей
14:11, сегодня
Как выбрать летний букет
На ВИЗе Nissan сбил женщину на пешеходном переходе
13:36, сегодня
Свердловская банда автомобильных мошенников украла 10 миллионов рублей
12:49, сегодня
Сотрудника ФСБ, зарезавшего свою семью в Екатеринбурге, освободили от уголовной ответственности
12:46, сегодня
Льготы на капитальный ремонт
Екатеринбуржцы увидят самый яркий звездопад в году
12:31, сегодня
Рядом с роддомом в Екатеринбурге появилась "парковка для аистов"
12:17, сегодня
В Нижнем Тагиле реконструируют Сталинградскую битву за 25 миллионов
12:14, сегодня
ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay
Купаться на "Огонь Пляже" опасно: санврачи забраковали почти 30 свердловских водоемов
12:05, сегодня
В центре Екатеринбурга из-за антисанитарии закрыли бар
11:18, сегодня
В Екатеринбурге возле Центрального стадиона построят гостиницу
11:02, сегодня
ВТБ24 в Свердловской области выплатил вкладчикам банка «Югра» половину возмещения
Жительницу Серова убили двое мужчин
10:47, сегодня
Рейс Москва – Сеул совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
10:19, сегодня
В Екатеринбурге "Евросеть" оштрафовали на 200 тысяч рублей
10:13, сегодня
"Фрисби" раздает подарки
В дендропарке напротив "Гринвича" дерево перегородило дорогу
09:46, сегодня
Юноша из Каменска-Уральского взял бронзу на первенстве мира по плаванию в ластах
09:24, сегодня
В Екатеринбурге будут судить участников акции против фильма "Матильда"
09:18, сегодня
В Свердловской области 8 месяцев не могут найти жителя Нижнего Тагила
08:59, сегодня
Циклон принесет в Свердловскую область похолодание и дожди
08:52, сегодня
Рейс из Москвы в Екатеринбург задержали на 7 часов
08:34, сегодня
В аэропорту Кольцово появятся чартерные рейсы на Бали
08:26, сегодня
Верующие Екатеринбурга посоветовали "еврею Учителю" снимать грязные сцены про своих родителей
20:12, 02.08.20174
Дворец дзюдо в Академическом районе построят в японском стиле
19:12, 02.08.20172
Центр Екатеринбурга заволокло дымом из-за пожара на Володарского
19:03, 02.08.2017
Из-за марафона "Европа – Азия" в Екатеринбурге транспорт изменит маршруты
18:36, 02.08.2017
Константин Киселев стал пятым зарегистрированным кандидатом в губернаторы
18:00, 02.08.20171
В Кольцово бортпроводник "Уральских авиалиний" спас ребенка, у которого остановилось сердце
17:47, 02.08.2017
У моста на Малышева в Екатеринбурге достали из воды тело утонувшего купальщика
17:31, 02.08.2017
Дождь десанту не помеха: как празднуют День ВДВ в Екатеринбурге
17:15, 02.08.20172
В Екатеринбурге засеяли все тренировочные поля к ЧМ-2018
17:03, 02.08.2017
Кубок Попова по плаванию перенесли из Екатеринбурга в Казань
16:57, 02.08.2017
Как правильно выбирать свежие и вкусные ягоды, фрукты и овощи
16:20, 02.08.2017
Невьянский рецидивист украл у попа кресты и иконы на 350 тысяч рублей
16:10, 02.08.2017
"Вот вам бомба, сенсация": ЦИК уличил Ройзмана во лжи
16:00, 02.08.20173
Бывший рабочий ритуального агентства обокрал прихожанку храма в Нижнем Тагиле
15:52, 02.08.2017
Вылет самолета из Екатеринбурга в Таиланд отложили еще на шесть часов
15:14, 02.08.2017
В Екатеринбурге суд вынес приговор Диме-цыгану
14:44, 02.08.2017

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего в конце мая бармена

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего в конце мая бармена
16+
Фото: соцсети
Об этом рассказала его девушка Ольга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В лесу под Екатеринбургом нашли тело молодого человека, который пропал еще в конце мая. О его смерти написала "Вконтакте" его девушка Ольга, которая продолжала искать все это время.

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области "Нашей Газете" подтвердили, что тело мужчины нашли, но точно ли это пропавший 30 мая Евгений Бородин, предстоит выяснить после экспертизы.

– В конце июля в лесу около Московского тракта нашли тело мужчины. Признаков криминальной смерти не было, но и о том, что это был суицид, мы пока не говорим. Сейчас проводится экспертиза, гистология, собираются и изучаются образцы ткани, чтобы подтвердить личность погибшего и выяснить точные причины его смерти, – сообщил "Нашей Газете" представитель СУ СКР Александр Шульга.

  • 22-летний мужчина, который работал барменом, ушел из дома днем 30 мая и исчез. Его родные написали заявление в полицию, проводился розыск. По информации полиции, Евгений Бородин получил условный срок за хранение наркотиков и должен был в тот день появиться в суде.
  • Его девушка Ольга обвинила местные СМИ в клевете из-за публикаций о его связи с наркотиками. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 03.08.2017, 18:03
Тэги: Происшествия, Смерть, Розыск
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ЗАГС Семья В Екатеринбурге -40 градусов Футбол История Екатеринбурга СМИ Жизнь в городе Горячее Биатлон Дети Тест Образование Экономия Репортаж Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Парковки Еда Дом-2 Отношения Рецензия Выставки Скандал с Новиковым Мистика Скорая помощь ЧМ-2018 Мультимедиа Спорт Знаменитости Психология Розыск Бэби-боксы Дороги В Египте разбился самолет с российскими туристами Экономика Катастрофа Взятки Горящие авто Недвижимость Самолет Производство Убийство в Рахмангулово Мотоциклы Рейтинг Коллекторы 9 мая Дело Пьянкова Самолет Минобороны упал в Якутии Новый год Дорожные воины Лайфхак Эксклюзив Музыка Красота ГИБДД Взрыв Развлечения Хоккей История успеха Здоровье Доска позора Погода Расстрел на Депутатской Религия Статистика Корь Расписание Путин Кризис и санкции Екатеринбуржцы в разных странах Интервью Волейбол Ту 154 Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Новости Ошибки врачей Транспорт Криминал Конкурсы Новости дня Кто заработал ЖКХ Хэллоуин-2015 Опрос Убийство Ирины Вахрушевой ВУЗ Приостановка полетов в Египет Ловец покемонов Студенты Мода Грипп Суд Бизнес Отдых ДТП Личное Крушение самолета под Ростовом Ельцин-центр Приговор Лошагину Храм святой Екатерины Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Фото Военный репортаж Искусство Высокие технологии Грипп в Екатеринбурге Расстрел Новости России Отключение света Уралмаш, Эльмаш Скандалы Культура Пожар Истории 9 мая Снос монастыря на Качканаре Слухи Афиша Война ритуальных агентств Мировые новости Смерть Медицина Шоу-бизнес Интернет Общественный транспорт Гололед Пусть говорят Баскетбол Голодовка в колонии МЧС Мужчины Животные Школа Сибирская язва Политика Обрушение крыши на Калинина Авто Происшествия Деньги Видео ИГИЛ Транспортная реформа Позитив Строительство Необычное Женщины Секс Туризм Растения

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru