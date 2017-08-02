В Екатеринбурге нашли тело пропавшего в конце мая бармена

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
В лесу под Екатеринбургом нашли тело молодого человека, который пропал еще в конце мая. О его смерти написала "Вконтакте" его девушка Ольга, которая продолжала искать все это время.
В следственном управлении СК РФ по Свердловской области "Нашей Газете" подтвердили, что тело мужчины нашли, но точно ли это пропавший 30 мая Евгений Бородин, предстоит выяснить после экспертизы.
– В конце июля в лесу около Московского тракта нашли тело мужчины. Признаков криминальной смерти не было, но и о том, что это был суицид, мы пока не говорим. Сейчас проводится экспертиза, гистология, собираются и изучаются образцы ткани, чтобы подтвердить личность погибшего и выяснить точные причины его смерти, – сообщил "Нашей Газете" представитель СУ СКР Александр Шульга.
- 22-летний мужчина, который работал барменом, ушел из дома днем 30 мая и исчез. Его родные написали заявление в полицию, проводился розыск. По информации полиции, Евгений Бородин получил условный срок за хранение наркотиков и должен был в тот день появиться в суде.
- Его девушка Ольга обвинила местные СМИ в клевете из-за публикаций о его связи с наркотиками.