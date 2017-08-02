В Верхней Пышме выпавшего на козырек подъезда мужчину снимали врачи и пожарные

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
– Мужчина выпал с 4-го этажа на козырек подъезда магазина. Сотрудники МЧС помогли спустить мужчину с козырька. В карету скорой помощи мужчину поместили в бессознательном состоянии, но живого, – уточнили в группе Верхней Пышмы.
– Днем в местную пожарную часть поступил сигнал о том, что на козырек магазина на первом этаже общежития выпал мужчина. Требовалась помощь пожарных, чтобы его снять. Буквально в течение пяти минут на место выехали специалисты МЧС, которые установили лестницу и забрались на козырек, вместе с ними был врач, чтобы оценить состояние здоровья потерпевшего. Мужчину двое пожарных на руках спустили по лестнице, а скорая помощь отвезла его в местную больницу. Угрозы жизни травмы не представляли. По внешщним признакам, пострадавший был нетрезв, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе областного МЧС.
- Оперативно узнать о состоянии мужчины в местной больнице не удалось.