В Верхней Пышме выпавшего на козырек подъезда мужчину снимали врачи и пожарные

По словам очевидцев, он упал с 4-го этажа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

Днем в четверг, 3 августа, из окна пятиэтажного общежития выпал мужчина, сообщили в сообществе "Верхняя Пышма и Среднеуральск" "ВКонтакте".

Как рассказали очевидцы, ЧП произошло на Кривоусова, 38.

По рассказам очевидцев, мужчина был сильно пьян.

– Днем в местную пожарную часть поступил сигнал о том, что на козырек магазина на первом этаже общежития выпал мужчина. Требовалась помощь пожарных, чтобы его снять. Буквально в течение пяти минут на место выехали специалисты МЧС, которые установили лестницу и забрались на козырек, вместе с ними был врач, чтобы оценить состояние здоровья потерпевшего. Мужчину двое пожарных на руках спустили по лестнице, а скорая помощь отвезла его в местную больницу. Угрозы жизни травмы не представляли. По внешщним признакам, пострадавший был нетрезв, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе областного МЧС.