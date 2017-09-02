В Свердловской области упал самолет

За штурвалом был 55-летний житель Тюмени.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017
В субботу, 2 сентября, вблизи посадочной площадки села Туринская Слобода совершил жесткую посадку легкомоторный самолет TR-301.
– На борту самолета находился командир воздушного судна 55-летний житель города Тюмень, который не пострадал. Ущерб, причиненный воздушному судну, устанавливается, – сообщает Уральское следственное управление на транспорте.
- Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
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