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За ночь в одном из дворов Екатеринбурга прокололи колеса 37 машинам

За ночь в одном из дворов Екатеринбурга прокололи колеса 37 машинам
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Полиция ищет свидетелей произошедшего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017

В ночь с 2 на 3 сентября, во дворе дома 8а по улице Онежской вандалы порезали шины сразу 37 автомобилям. Неприятный сюрприз автовладельцы обнаружили утром в воскресенье. Несколько пострадавших уже обратились в полицию.

– Информация о повреждениях машин начала поступать с утра. В отдел полиции № 7 обратились пока 5 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили в городском МВД.

  • Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а участковый проводит поквартирный обход, чтобы найти свидетелей.

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Олег Галимов, 03.09.2017, 12:20
Тэги: Новости дня, Авто, Новости
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