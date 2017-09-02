За ночь в одном из дворов Екатеринбурга прокололи колеса 37 машинам

Полиция ищет свидетелей произошедшего.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017
В ночь с 2 на 3 сентября, во дворе дома 8а по улице Онежской вандалы порезали шины сразу 37 автомобилям. Неприятный сюрприз автовладельцы обнаружили утром в воскресенье. Несколько пострадавших уже обратились в полицию.
– Информация о повреждениях машин начала поступать с утра. В отдел полиции № 7 обратились пока 5 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили в городском МВД.
- Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а участковый проводит поквартирный обход, чтобы найти свидетелей.
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