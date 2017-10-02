Свердловчанина убило током из-за водителя КамАЗа

Виновник трагедии отделался исправительными работами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Красноуфимске вынесли приговор водителю самосвала, которого признали виновным в причинении смерти по неосторожности. По данным Следственного комитета области, 24 мая этого года, водитель КамАЗа выгружал землю в селе Крылово путем поднятия кузова.

– Подсудимый не учел обстановку в месте проведения работ и не предпринял мер по обеспечению безопасности их проведения, в результате чего верхней частью кузова грузового самосвала повредил расположенный над местом проведения работ электрический провод, – сообщили в пресс-службе СК.

Кабель под напряжением упал на 45-летнего местного жителя, который скончался на месте от удара током.